غرفة عجمان تشارك بالمعرض التجاري في المغرب

المصدر: عجمان - البيان

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تشارك غرفة تجارة وصناعة عجمان مع وفد من مصانع الإمارة المنتجة للعطور، بالمعرض التجاري في الدار البيضاء ـ المملكة المغربية، والذي تتواصل فعالياته حتى اليوم، وذلك ضمن جهود غرفة عجمان لتعزيز مشاركة أعضائها من المصانع والشركات في المحافل والمعارض الدولية لتنمية صادرتها ودعم الصناعة الوطنية وفتح قنوات للتعاون الخارجي، وبحث فرص التوسع بالعلامات التجارية والشراكات وفتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارة.

وأكد عبد الله النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء ـ رئيس وفد غرفة عجمان المشارك في فعاليات المعرض، أهمية المعرض لاستعراض الإمكانيات الإنتاجية المتميزة لإمارة عجمان في صناعة العطور ومدى تطورها أمام زوار المعرض والجهات المشاركة، والتي تضم ما يقارب من 100 عارض من الشركات والمصانع المتخصصة في مجال العطور ومستحضرات التجميل، لا سيما أن صناعة العطور تساهم بأكثر من 6% في القطاع الصناعي بعجمان خلال العام السابق.

وأضاف أن جناح غرفة عجمان المشارك في المعرض يضم مصانع «عطورات الحرمين، عطورات الرحاب، عطورات طيف الإمارات، عطورات لافيش، عطورات الريم، عطورات الصقور». ويشهد حضوراً لافتاً ولقاءات مع نخبة من التجار وأصحاب الأعمال والعلامات التجارية المشاركين في أجنحة المعرض لبحث فرص الشراكات وعقد الصفقات وفتح أسواق جديدة، الأمر الذي يعكس أهداف غرفة عجمان الرامية إلى استدامة ونمو مجتمع الأعمال وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة.

وأشار إلى أن غرفة عجمان تحرص خلال مشاركتها في المعرض على تزويد زوار المعرض والمشاركين من أصحاب الأعمال والمستثمرين بأبرز المقومات الاقتصادية وما توفره الإمارة من بيئة استثمارية جاذبة تتميز بسهولة ممارسة الأعمال ومدى تنوع فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات.

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