«سيدات أعمال الشارقة» يعزز تواصل منتسباته مع القطاعات الاقتصادية المختلفة

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر مجلس سيدات أعمال الشارقة قراراً بتشكيل «لجان إدارة المجلس»، التي تتولى تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات، التي تسهم في تمكين رائدات الأعمال في مجال تخصص أعضائها. ويقضي القرار بتفعيل دور أعضاء مجلس الإدارة من خلال تشكيل فريق استشاري (لجان) يرأسها أعضاء مجلس الإدارة، لوضع استراتيجيات لتطوير هذه القطاعات وتأهيل السيدات لتطوير مشاريعهن الخاصة لتتناسب مع معايير سوق العمل، ما يسهم في بناء شبكة تواصل بين عضوات مجلس الإدارة وبين قطاعات الأعمال في الإمارة.

وتستهدف لجان المجلس السيدات المنتجات، وسيدات الأعمال من مختلف القطاعات، إضافة إلى السيدات اللاتي يرغبن في تأسيس مشاريعهن الخاصة في إمارة الشارقة. ويضم كل فريق على 3 ـ 4 سيدات أعمال ترأسهن عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الشارقة.

وقالت مريم راشد بن الشيخ، مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة: «انطلاقاً من رسالة المجلس في الأخذ بمشاريع سيدات الأعمال إلى آفاق التقدم والنمو، نسعى من خلال اللجنة إلى استثمار كفاءات عضوات مجلس سيدات أعمال الشارقة، لبذل النصح لرائدات الأعمال، ما يعزز حضور المرأة في تشكيل المشهد الاقتصادي لإمارة الشارقة، ويعزز مكانة المجلس كداعم ومحفز لتطوير الأعمال، وخلق بيئة اقتصادية ترتقي بدور المرأة في تطوير البيئة الاستثمارية بالإمارة».

وانطلقت أول جلسة حوارية عقدتها يارا بن شكر، عضو لجنة مجلس الإدارة لقطاع المجوهرات والأزياء، تحت عنوان: «الأزياء المستدامة: اتجاه نحو المستقبل»، أكدت فيها عن أهمية العمل على تطبيق مفهوم «الموضة المستدامة» أو ما يعرف باسم الموضة البطيئة، والذي جاء بجهود ومبادرات من حماة البيئة والناشطين الذين تنبهوا إلى أن صناعة الأزياء تعد من أكثر مصادر التلوث البيئي. وقالت: «الموضة المستدامة هي ممارسات يتم تبنيها لتقليل الضرر الذي تسببه صناعة الأزياء على كوكب الأرض».

وحول تجربتها في تبني ممارسات «الموضة المستدامة»، قالت يارا: "في محاولة منا للمحافظة على البيئة، قررنا وقف استخدام الأكياس الورقية في علامتنا التجارية وتقليل هدر المواد عن طريق إعادة تدويرها في أكياس حمل بدلاً من الأكياس الورقية لطلبات العملاء. ونحن ننوه دائماً بأن مفهوم الموضة المستدامة لا ينحصر في قماش معاد تدويره فحسب، إذ الأمر يتعلق بنواحٍ عدة، من الإنتاج إلى المواد والطريقة التي يتم بها إنتاج كل قطعة، إضافة إلى بيئات عمل أخلاقية ومنتجات معاد تدويرها.

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