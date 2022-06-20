صندوق خليفة لتطوير المشاريع يطلق بودكاست «PRENEUR-انت»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن إطلاق منصة البث المباشر المنتظرة (بودكاست) «PRENEUR-انت» وإتاحتها للاستماع والتنزيل، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على قصص نجاح الأعمال الريادية في دولة الإمارات بهدف الارتقاء بالمشاريع القائمة وتعزيز المعرفة بريادة الأعمال.

وتستضيف منصة بودكاست «PRENEUR-انت» مقابلات فردية مع رواد أعمال محليين، لإلهام أصحاب المشاريع الناشئة والقائمة في دولة الإمارات وأينما كانت، وإثراء معارفهم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والتوعية بها من خلال نقاشات عامة ملهمة وقيمة، كما يهدف البودكاست إلى إتاحة ريادة الأعمال أمام شريحة أوسع من الجمهور.

وتتضمن قائمة ضيوف البودكاست المرتقبين متحدثين من مشاريع رائدة مثل «مجموعة محمد هلال» و«سويت هارت كتشن» و«سولت» و«مامزورلد» و«ثروة» وغيرها. تم اختيار المتحدثين بعناية ليمثلوا قطاعات مختلفة واسعة النطاق من التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الغذاء، ويعبرون من خلال البودكاست عن وجهات نظرهم والدروس المستفادة الناتجة عن سنوات عديدة من الخبرة، ويلقون بالضوء على العناصر الأساسية لإقامة مشروع ناجح أياً كان المجال أمام الجمهور المستمع.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: يعتمد نجاح مشروع رائد الأعمال على التزامه المتواصل بالتطور والنمو، وتعد الخبرات السابقة وتجارب الآخرين من أفضل سبل التعلم التي من شأنها أن تختصر على رواد الأعمال وقتاً طويلاً كانوا ليقضوه في سبيل بدء مشاريعهم وإدارتها، موضحة أن مبادرة البودكاست تهدف إلى تقديم دروس مفيدة وقصص ومعلومات على لسان خبراء في المجال كانوا سابقاً رواد أعمال ناشئين، وما مروا به خلال عقود من مسيرتهم في ريادة الأعمال وإدارتها. ونهدف من خلال هذا البودكاست إلى التشجيع على ريادة الأعمال والتأكيد على أنها متاحة أمام الجميع، مشيرة إلى أن التحديات والعقبات تولد فرص رائعة لمشاريع جديدة.

وأكدت المزروعي أن المبادرة ستكون تجربة غنية ومفيدة بكل تأكيد، حيث ستتجلى قيمتها عندما يتحقق النجاح قائلة إننا نحث رواد الأعمال الطامحين إلى نجاح ونمو مشاريعهم على متابعة هذه السلسلة من الحلقات

ومن المقرر بث حلقات البودكاست شهرياً باللغة العربية، حيث ستتناول كل حلقة مجموعة متنوعة من المواضيع التي تعنى بريادة الأعمال وإدارة المشاريع، كأهمية إقبال الشباب على ريادة الأعمال كمسار وظيفي؛ والتوعية بأن باب ريادة الأعمال مفتوح أمام الجميع، والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال وتوظيفها في تعزيز فرص النجاح في المستقبل، ومن المقرر أن يكون البودكاست من تقديم الإعلامي سيف النقبي على منصة أبوظبي لريادة الأعمال من خلال تطبيقات آبل بودكاست وبوديو وأنغامي وغوغل بودكاست وآبل وسبوتيفاي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز