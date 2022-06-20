وفد نيجيري يطلع على أفضل الممارسات بدائرة الميناء والجمارك بعجمان

المصدر: عجمان - (البيان)

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زار وفد نيجيري برئاسة ستيفن انيتي اوكون، مدير التمويل العقاري في وزارة المالية والتخطيط الوطني، دائرة الميناء والجمارك بعجمان بغرض الاطلاع على أفضل ممارسات العمل الجمركي المطبقة بالدائرة.

كان في مقدمة مستقبلي الوفد الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير إدارة تطوير الأعمال. وقام المعنيون بالدائرة بتقديم عرض لإجراءات العمل واختصاصات الأقسام الجمركية والأنظمة الجمركية المطبقة وأهم مشاريع الأعمال الجمركية التي تضطلع بها الدائرة.

وقدم الوفد الزائر عرضاً لتجربتهم. كما اشتملت الزيارة على جلسة حوارية بين الجانبين تم خلالها مناقشة سبل التعاون في مجالات العمل الجمركي وتبادل الخبرات.

وقال الشيخ سلطان النعيمي: ساهمت المتغيرات التي تشهدها الخدمات الالكترونية والتحول الرقمي للخدمات الجمركية العالمية في تعزيز مجالات التعاون بين جمارك الدولة ونيجيريا، وكانت الزيارة فرصة أتاحت لنا مناقشة المصالح المشتركة ومجالات التعاون في مجال الخدمات الجمركية والاطلاع على الأنظمة الجمركية المطبقة في البلدين.

من جانبه، قال محمد العوضي - مدير إدارة الجمارك: فيما تخطو جمارك عجمان بخطى حثيثة نحو التطور والتحديث المستمر في أساليب وأدوات العمل، فإنها تسعى دوماً لمد جسور التواصل للتعرف والتفاعل مع تجارب الجمارك الأخرى في مختلف دول العالم وهو ما يفسح المجال للتعاون المشترك وتبادل الخبرات. وكانت زيارة الوفد النيجيري فرصة ممتازة لمناقشة سبل بناء روابط وثيقة مع القطاع الجمركي في نيجيريا.

وقام الوفد النيجيري بجولة في ميناء عجمان ومركز إسعاد المتعاملين بالدائرة حيث شملت الجولة الاطلاع على جميع الاجراءات منذ وصول الشحنة إلى الإفراج عنها وزيارة ساحة الحاويات ومواقع التفتيش وجهاز الكشف على الحاويات والمستودعات المبردة.

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