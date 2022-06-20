كارفور تمدد مهرجان تخفيضات منتصف العام عبر الإنترنت إلى 26 يونيو

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، استمرار تخفيضات كارفور المميزة لمدة 7 أيام من 20 إلى 26 يونيو نظراً للإقبال الكبير. وخلال فترة المهرجان، تتاح الفرصة أمام عملاء كارفور، للاستفادة من خصومات تصل إلى 60 % على مجموعة من المنتجات من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق كارفور على الهواتف المحمولة.

وبعد النجاح الذي حققته حملة التخفيضات لمدة ثلاثة أيام التي أطلقتها كارفور العام الماضي، يمتد مهرجان التخفيضات والتوفير المميز عبر الانترنت لمدة 7 أيام. وتشمل الفئات المختلفة في مهرجان التخفيضات، الإلكترونيات ومنتجات البقالة والحلويات والأجهزة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية وغيرها الكثير. كما، ستكون هناك عروض سريعة يومية لمفاجأة العملاء ورسم البسمة على وجوههم على مدار هذا الأسبوع المميز.

وقال كريستوف أورسيت، رئيس القسم التجاري والعمليات في كارفور الإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: ركزنا على المنتجات والفئات الأفضل أداء خلال شهر يونيو لتقديم أفضل العروض لعملائنا، وبطريقة تتسم بالمزيد من السهولة وهي عبر الإنترنت. ويشكل الاعتماد على البيانات ودراستها عنصراً أساسياً لنجاح كارفور في تلبية احتياجات العملاء، وسيساهم تمديد فترة مهرجان التخفيضات هذا العام في دعم السكان وضمان استعدادهم لاستقبال فصل الصيف.

واستناداً إلى عمليات مراقبة سلوك المستهلك وتطور عادات التسوق سنوياً، عملت كارفور على توسيع نطاق عروضها الترويجية لتشمل الفئات الرئيسية، مع خصومات تصل إلى 50 % على الأطعمة المجمدة و 40 % على كلٍ من الأمتعة والأجهزة الصغيرة والأجهزة الذكية.

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