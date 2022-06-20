1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: دبي - وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم مع تسجيل 501 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 79 مبايعة للأراضي بقيمة 263.52 مليون درهم و 422 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 931.9 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بـ 16 مليون درهم في الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بـ 38 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 77 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 231 مليون درهم تلتها منطقة الجداف بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 128 مليون درهم.

وبلغت الرهون 278.84 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 44.34 مليون درهم و96 رهن فلل وشقق بقيمة 234.5 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة الراس بقيمة 25 مليون درهم.

وتم تسجيل 8 هبات بقيمة 7.69 ملايين درهم أهمها بمنطقة اليلايس 1 بقيمة مليوني درهم وأخرى في البرشاء الثانية بقيمة مليوني درهم.

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