تشكيل مجلس أمناء الجائزة العربية للمرأة الملهمة

المصدر: الفجيرة ـ البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة العربية للمرأة الملهمة، في دورتها الأولى التي تنظمها مؤسسة الرّخ الإماراتية في إطار مبادراتها المجتمعية لتمكين المرأة العربية، أمس الأحد، عن تشكيل مجلس أمناء للجائزة يضم في عضويته سبع شخصيات نسائية من دول عربية مختلفة، وتأتي الجائزة هذا العام بالشراكة مع منتدى الفن والإبداع المغربي، والمجلس الإنمائي للمرأة والأعمال في لبنان، ورابطة إبداع العالم العربي والمهجر، والرابطة الدولية للإبداع الفني والثقافي في فرنسا.

دعم وتمكين

وتهدف الجائزة العربية للمرأة الملهمة إلى دعم وتمكين المرأة العربية والدفع بمسيرتها إلى آفاق أرحب من الريادة والتنمية، وتغطي الجائزة عدداً من المجالات أبرزها: الثقافة، الإعلام، التعليم، الفنون، الرياضة، التسامح والتعايش، العمل الإنساني، الدبلوماسية الثقافية، العمل المؤسسي، العمل التطوعي، الخدمات المجتمعية، المعرفة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى فئتي الطفل وأصحاب الهمم.

وجاء تشكيل مجلس الأمناء وفقاً للإعلان برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية في دولة الإمارات، وعضوية كل من الدكتورة عالية المعجل أستاذ الإدارة الصحية المشارك في جامعة الملك سعود، المدير التنفيذي لجمعية حماية الملكية الفكرية السعودية، والدكتورة نهال المغربل عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل في مجلس الشيوخ المصري، والدكتورة شماء النقبي عميد مشارك ـ أكاديمية «ربدان» في أبوظبي، والإعلامية ضياء العوايشة، المدير الإداري ـ رئيسة دائرة الإعلام والاتصال في مجموعة «الفارس العالمية»، والدكتورة أميرة عبد العزيز، أستاذة محاضرة في جامعة السوربون وجامعة ليفربول رئيسة رابطة إبداع العالم العربي والمهجر في باريس، والدكتورة إيمان غصين، رئيسة المجلس الإنمائي للمرأة والأعمال في لبنان.

تجارب

وقال الخبير الثقافي خالد الظنحاني، رئيس مؤسسة «الرّخ» رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: إن الهدف من تنظيم مؤسسة الرخ للجائزة العربية للمرأة الملهمة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، يأتي في إطار تسليط الضوء على تجارب النساء العربيات الملهمات، والاستفادة من الفائزات بالجائزة من معرفتهن وخبراتهن لإلهام غيرهن من النساء، للعمل صوب تحقيق إنجازات تدفع مجتمعاتهن نحو التطور والازدهار.

وأكد الظنحاني أن مجلس الأمناء الذي تم الإعلان عن تشكيله يضم نخبة من قائدات المجتمع العربي واللواتي يتمتعن بخبرة واسعة في العمل المجتمعي، ويحرصن على إتاحة بيئة يمكن أن تزدهر فيها النساء الأخريات، مشيراً إلى أن الإمارات قد حققت مراتب متقدمة عالمياً في عددٍ من المؤشرات الحيوية المتعلقة بتمكين المرأة وتوفير لها الفرص كافة، التي تساعدها على تحقيق إنجازات نوعية داخل الدولة وخارجها.

بدورها، قالت الدكتورة وفاء العنتلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرّخ المشرف العام على الجائزة: «نسعى من خلال الجائزة إلى تكريم نساء عربيات متميزات في حقول العمل والإبداع المتنوعة، وإبراز نماذج مشرفة وملهمة لدور المرأة داخل مجتمعاتها المحلية، حيث تسند الجائزة إلى عدة معايير منتقاة لاختيار وتقييم المترشحات، تتجلى بالعمل المميز والقيادة الاستثنائية، ولها سجل مساهمات خلاقة من خلال تفانيها في إثراء حياة الآخرين».

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