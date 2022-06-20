«مالية عجمان» تكرم شركاءها الإعلاميين

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت دائرة المالية في حكومة عجمان حفلاً في مقرها لتكريم شركائها الإعلاميين، وذلك لمساهماتهم الفعالة في إنجاح مسيرتها الإعلامية وإيصال رسالتها التي تبرز الدور المالي الذي تلعبه الدائرة لدعم جهود التنمية المستدامة في إمارة عجمان ودولة الإمارات بشكل عام.

وأكد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالي، أهمية دور ممثلي وسائل الإعلام في تعزيز مسيرة التنمية المؤسسية من خلال نقل كافة مجريات الأحداث والأخبار حول المبادرات والمشاريع الاستراتيجية للدائرة بمهنية عالية.

وأشار إلى حرص الدائرة على إدارة علاقاتها الإعلامية بصورة فعالة، ومشاركة نجاحاتها النوعية مع شركائها الاستراتيجيين ولا سيما المؤسسات الإعلامية التي تبذل جهوداً حثيثة تسهم في تحديد ملامح الإعلام الإماراتي ورسم مستقبل هذا القطاع الحيوي.

وأضاف مروان آل علي: «كان العام الماضي مليئاً بالإنجازات تشاركنا وشركاؤنا الإعلاميون إنجاح المبادرات والفعاليات التي تتبناها الدائرة في مختلف الجوانب المالية والتوعوية، لنشهد معاً عاماً نحتفي خلاله بشراكتنا الإيجابية التي تكللت بالنجاحات والتفوّق. أود أن أتقدم لكم بجزيل الشكر على تعاونكم المستمر ونتطلع إلى مزيد من العمل والنجاح المشترك».

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