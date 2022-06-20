«الصير مارين» تستحوذ على ناقلتي نفط خام بقيمة 404 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، العاملة في قطاع الخدمات البحرية والتابعة للشركة العالمية القابضة، الاستحواذ على ناقلتين عملاقتين جديدتين للنفط الخام تماشياً مع مساعيها المبذولة لتعزيز أسطولها المتنامي من الناقلات البحرية.

وتبلغ سعة الحمولة الساكنة مجتمعةً للناقلتين الجديدتين، MV Twin Castor وMV Twin Pollux البالغة قيمتهما الإجمالية 404 ملايين درهم، 320 ألف طن، مما سيعزز قدرات الشركة في شحن النفط الخام والمنتجات النفطية وغيرها من زيوت التشحيم والوقود.

وعززت الصير مارين أسطولها من خلال الاستحواذ على 9 ناقلات وسفن، وتقوم حالياً بدراسة خيارات للتوسع على مستوى ناقلات منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي وشحن البضائع السائبة، كما تتبنى خططاً على الأجل القصير للاستحواذ على 10 إلى 15 سفينة خلال العام الجاري. وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن استحواذها على ناقلتين لشحن الغاز المُسال بقيمة 246 مليون درهم، بالإضافة إلى بناء ناقلتي غاز عملاقتين سعة كل منها 86 ألف متر مكعب ضمن مشروع مشترك مع شركة «بي جي إن إنترناشيونال».

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: جاءت صفقة الاستحواذ على ناقلتي النفط الخام مدفوعةً بالتوجهات الاستراتيجية السائدة في ضوء ظروف السوق الحالية، وإننا نتوقع أن نحقق عوائد قوية تزامناً مع انتعاش الطلب على النفط الخام بموازاة تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة تدوير السفن والناقلات البحرية إلى المستويات الطبيعية. ونظراً لأن 19% من ناقلات النفط الخام الحالية يعود تاريخ تصنيعها لأكثر من 18 عاماً، فسيشهد القطاع تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والترميم وإعادة التدوير، مما سيتسبب في تراجع أعداد أسطول السفن العالمي ليوفر بذلك فرصة واعدة أمام شركة الصير مارين للتوسّع ومواصلة نموها لتكون واحدة من كبرى الشركات المالكة لأسطول من ناقلات الشحن التجاري في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

عائدات متوقعة

على خلفية الظروف الراهنة بالسوق، من المتوقع أن تحقق هاتان الناقلتان الجديدتان عوائد تزيد على الـ20%، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى توقعات زيادة الطلب العالمي على النقل البحري المدفوع بانتعاش ونمو أسواق النفط الخام بنسبة 4% خلال العام 2022 بالتزامن مع تراجع طلب الشراء الدولي على ناقلات النفط الخام العملاقة إلى 5.8% ضمن الأسطول الدولي الذي يضم ناقلات نفط خام بسعة حمولة ساكنة 440 مليون طن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز