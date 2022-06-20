وزارة المالية: المزاد الثاني لسندات الخزينة يستقطب 9.7 مليار درهم

المصدر: وام

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة و بالتعاون مع المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع عن نتائج المزاد الثاني لإصدار سندات الخزينة /T-Bonds/ المقوّمة بالدرهم الإماراتي وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022 كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام.

وشهد المزاد الثاني لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل البنوك الستة الموزعين الأساسيين حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.7 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرة.

وكان الطلب قوياً على الشريحتين و جاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ 750 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم، وبإجمالي 1.5 مليار درهم للإصدار في المزاد الثاني.

وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 27 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 25 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام.

وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار /re-opening/ في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

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