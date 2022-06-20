شراكة بين "العالمية للاستثمارات الإعلامية" و"CNN" لإطلاق منصة "CNN الاقتصادية"

المصدر: وام

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وقّعت "الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية - IMI" و "سي إن إن العالمية التجارية - CNNIC" اتفاقية شراكة يتم بموجبها إطلاق "CNN الاقتصادية" لتكون منصة رقمية مختصة بالاقتصاد والمال والأعمال من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موجهة إلى الناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، على أن تبدأ المنصة الجديدة أعمالها في الربع الأخير من العام الحالي.

وستوفر منصة "CNN الاقتصادية"، والتي ستقوم بتطويرها وإدارتها شركة "IMI" بالشراكة مع "CNN"، محتوى اقتصادياً باللغة العربية يقدم للجمهور أحدث المعلومات والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد والأعمال..

وسيركز المحتوى على الأخبار الاقتصادية العالمية والإقليمية والتحليلات والتقارير عن الأعمال وأخبار الشركات والمؤسسات والصناعة والتكنولوجيا والأسواق.

وستستفيد "CNN الاقتصادية" من الباع الطويل والخبرة الرقمية الواسعة لشركة "IMI" في إنتاج أخبار الاقتصاد والأعمال باللغة العربية.. وستحل المنصة الرقمية الجديدة محل صحيفة "الرؤية" الإخبارية، التابعة لـ "IMI"، للاستفادة من خبرتها الكبيرة والواسعة في مجال الأخبار عموماً، وبشكل خاص تميزها في مجال الأخبار الاقتصادية والمالية، حيث تعتبر مزوداً موثوقاً للمعلومات في عالم المال والأعمال.. وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة الاستثمار لشركة "IMI" الرامية لتقديم المحتوى الرقمي والارتقاء بالمادة الإخبارية المتميزة.

وستتيح هذه الشراكة لمنصة "CNN الاقتصادية" الاستفادة من المواد والإمكانيات الإخبارية لشبكات CNN العالمية المنتشرة حول العالم.. كما سيتاح للمنصة الاقتصادية الجديدة الرائدة الاستفادة من المواهب الوظيفية، والتدريب والاستشارة من قبل CNN.

وقال نارت بوران، الرئيس التنفيذي لـ "الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية": هناك ما يزيد عن 430 مليون ناطق بالعربية في العالم، ولكن عدد المنصات باللغة العربية المتخصصة بالأخبار الاقتصادية ذات المستوى الرفيع قليل جداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونوه إلى أن "استطلاع رأي الشباب العربي" الأخير أظهر أن 79% من المواطنين العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً يتلقون أخبارهم من وسائل التواصل الاجتماعي.. وقال: نظرًا لأهمية أخبار الاقتصاد في تفسير وتحليل الحقائق الاقتصادية وكيفية تأثيرها على الاقتصاد العالمي، فقد كان من الضروري إنشاء مصدر متخصص موثوق ورفيع المستوى للأخبار الاقتصادية موجَهٍ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والناطقين باللغة العربية، وستكون " CNN الاقتصادية" شراكة راسخة تجمع ريادة مجموعة "IMI" في المحتوى الرقمي وشهرة العلامة التجارية والقدرات الإخبارية لـ "CNN".

وقال فيل نيلسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في "سي إن إن العالمية التجارية" : لدى CNN تاريخ طويل من العمل مع شركاء حول العالم لاستقطاب جمهور أوسع إلى النموذج الفريد للأخبار والمعلومات الذي تمثله CNN ..مشيرا إلى أن إطلاق منصة " CNN الاقتصادية" سيشكل تطوراً بارزاً مكملاً لما تقدمه منصة "CNN بالعربية" حالياً، مما يعزز حضورنا الرقمي في أوساط جمهور إحدى أكثر اللغات انتشاراً في العالم .. وأبدى تطلعه للعمل مع شركة "IMI" حتى يبصر هذا المشروع النور.

وتسعى منصة "CNN الاقتصادية" لأن تصبح المصدر الموثوق الأكثر شمولاً لأخبار الاقتصاد والمال والأعمال باللغة العربية في العالم ..

وستنضم إلى شبكة من عشرة شركاء للعلامة التجارية CNN تعمل حالياً بموجب اتفاقية ترخيص بدول متعددة حول العالم منها البرازيل، واليابان، والبرتغال، والفلبين وتركيا.

وستكون منصة "CNN الاقتصادية" مكمّلة لـ "CNN بالعربية"، المملوكة والمدارة من قبل CNN والتي أتمت حالياً عامها العشرين.

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