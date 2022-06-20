الإمارات رابع أفضل اقتصادات العالم أداءً

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما نالت المركز الرابع عالمياً، في الأداء الاقتصادي، وفقاً لنتائج «التصنيف الأسترالي المستقل للإدارة الاقتصادية»، لعام 2022، والمعروف اختصاراً باسم «ياريم 2022»، الصادر أمس.

ويرصد تصنيف «ياريم» بصفة سنوية أفضل اقتصادات العالم أداءً، استناداً إلى الأرصدة التي تحصل عليها كل دولة في 8 مؤشرات فرعية كل عام، ثم يجري احتساب حاصل الأرصدة الثمانية لكل دولة، لمعرفة رصيدها الإجمالي على التصنيف العام. واهتم «ياريم 2022» بصفة خاصة برصد أداء اقتصادات العالم في التعامل مع جائحة «كوفيد 19» وتداعياتها الاقتصادية.

ونالت الإمارات رصيداً إجمالياً بلغ 21.73 في 2022، لتنال به المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً في التصنيف العام، لتقفز 11 مركزاً، مقارنة مع تصنيفها في المركز الــ 15 عالمياً في تصنيف «ياريم 2021».

وبلغت الأرصدة التي حصلت عليها الإمارات في المؤشرات الفرعية في 2022: 6.68 درجات في «متوسط دخل الفرد»، 3.80 درجات في «النمو الاقتصادي»، 1.47 درجة في «متوسط الثروة»، 6 درجات في «الوظائف»، 1.00 في «التضخم» ما يعني انخفاضه، 0.19 في «الضرائب» ما يعني انخفاضه، 2.04 في «الدين الحكومي» ما يعني انخفاضه أيضاً، و7.02 في «الحرية الاقتصادية».

وكانت صدارة «ياريم 2022» من نصيب سويسرا التي بلغ رصيدها الإجمالي 26.56، تليها سنغافورة برصيد 25.59، وجاءت أيرلندا في المركز الثالث، برصيد 24.29 وجاءت لكسمبورغ في المركز الخامس بـ 20.74، تليها تايوان برصيد 19.01 ثم النرويج برصيد 17.25. وكان من اللافت في نتائج هذا العام أن كلا من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، وروسيا جاءت خارج قائمة الــ 30 الكبار.

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