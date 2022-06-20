«سي بي آر إي»: جاذبية عقارات دبي الاستثمارية الأعلى منذ سنوات

المصدر: دبي- سيد صالح

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شهدت عقارات دبي تحسناً كبيراً في جاذبيتها الاستثمارية مع استمرار الاتجاه التصاعدي في أسعارها وارتفاع العائد الاستثماري من تأجيرها لأعلى مستوياته منذ سنوات.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن العائد على الاستثمار في عقارات دبي واصل ارتفاعه، في ظل استمرار الطلب على استئجار المساكن والفلل في الإمارة، ومواصلة تحقيق الأرقام القياسية في الصفقات العقارية هذا العام.

ورصدت «سي بي آر إي» الأمريكية، أكبر شركة للعقارات على مستوى العالم، ارتفاعاً في أسعار الإيجارات السكنية في دبي بأعلى وتيرة منذ 8 سنوات.

وبحسب إصدار يونيو 2022، من تقرير «لمحة عن سوق العقارات السكنية بدبي» الذي يصدر بصفة سنوية عن الشركة، ارتفع متوسط أسعار إيجارات العقارات في دبي منذ مطلع العام وحتى نهاية مايو 10.9%، حيث بلغ متوسط قيمة إيجار الشقة في دبي 83.485 درهم سنوياً، فيما بلغ متوسط قيمة إيجار الفيلا في الإمارة 249.677 درهم سنوياً.

وأفاد التقرير بأن مايو 2022 شهد إتمام 5.542 صفقة عقارية في الإمارة، بارتفاع 33% مقارنة مع مايو 2021.

وأضاف أن عدد الصفقات لبيع العقارات قبل انشائها «على الخريطة» في دبي ارتفع 55.4 % في مايو 2022 مقارنة مع مايو من العام الماضي، فيما ارتفع عدد الصفقات في سوق العقارات الثانوية بدبي 18%.

وأفاد بأن اجمالي عدد الصفقات العقارية عموماً في دبي منذ مطلع العام الجاري وحتى انتهاء مايو 30.903 صفقة، وهو أعلى عدد إجمالي للصفقات العقارية تُسجله دبي خلال نفس الفترة منذ عام 2009.

وأظهر التقرير أن أعلى المتوسطات السنوية لإيجارات الشقق كان في «نخلة جميرا»، حيث بلغ 213.761 درهم سنوياً، فيما كان على المتوسطات السنوية لإيجارات الفلل في «البراري»، حيث بلغ 874.171 درهم، موضحاً أن متوسطات إيجارات الشقق في دبي قد ارتفعت منذ مطلع العام وحتى نهاية مايو 2020 بنسبة 9.6%، فيما ارتفعت متوسطات إيجارات الفلل في الإمارة خلال الفترة نفسها بنسبة 19.8%.

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