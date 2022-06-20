«مفاجآت دبي» أنعشت موسم الصيف منذ انطلاقها

المصدر: دبي - بشار باغ

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أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن مفاجآت صيف دبي تلعب دوراً حيوياً في تطوير وتعزيز قطاعي التجزئة والترفيه في دبي منذ انطلاقها، أي على مدار الـ24 عاماً الماضية، والتي بدورها أسهمت في تعزيز مكانة دبي كأهم وجهات التسوق العالمية، لافتاً إلى أن فصل الصيف أصبح فترة مميزة لزيارة دبي والاستمتاع بكل ما تقدمه المدينة بأفضل الأسعار، وبالأخص في ظل ما تقدمه من تخفيضات على الإقامة الفندقية وتذاكر السفر.

وفي تصريحات لـ«البيان»، بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي التي تحتفل بدورتها الـ25 ابتداءً من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2022، قال الخاجة: اتسم موسم الصيف بكونه موسم ركود وجاءت المفاجآت لتنعش هذا الموسم من خلال العروض والتجارب المتنوعة. ثم شهدت دبي توسعاً في مراكز التسوق ومناطق الجذب السياحي وأسهمت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم باقات مشجعة وتجارب استثنائية.

مؤشرات نجاح

وأشار الخاجة إلى أن أهم المؤشرات التي تؤكد مساهمة مفاجآت صيف دبي في رفع مبيعات قطاع التجزئة في دبي منذ انطلاقها تتمثل في استمرارية فعالياتها حتى يومنا هذا،، بالإضافة إلى الملاحظات الواردة من الشركاء والمشاركين في العروض التي بدورها أكدت أن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وراء نجاح قطاع التجزئة ومواصلته تحقيق معدلات نمو.

وأيضاً من أهم المؤشرات تزايد أعداد العلامات التجارية والمتاجر المشاركة في المفاجآت كل عام، وأوضح أن دبي شهدت نهضة شاملة وتطوراً في بنيتها التحتية وتوسعاً في مشاريعها التنموية والترفيهية بما فيها مراكز التسوق والوجهات الترفيهية، وواكبت المؤسسة ذلك من خلال إقامة فعاليات عالمية في تلك المراكز. وقدمت المزيد من العروض التي يتطلع إليها الزوار والمقيمون في فترة الصيف.

منصات

وقال الخاجة: تطور مجال التسوق الإلكتروني مؤخراً وكانت دبي سباقة في مواكبته والاستفادة منه لإدراكها بأهميته لقطاع التجزئة، وأصبح لدى مجموعات الأعمال والشركات المتخصصة بالبيع بالتجزئة في دبي توجه قوي للوصول إلى الجمهور والزبائن باستخدام عبر المنصات الرقمية.

ولفت إلى أن مفاجآت صيف دبي تواكب متطلبات الزوار والمقيمين الراغبين باستكشاف عروض التجزئة الشهيرة التي تقدمها دبي، حيث تتيح لهم الاستمتاع بتجارب التسوق المتنوعة سواء في مراكز التسوق والمتاجر بشكل مباشر أو من خلال منصات التسوق الإلكتروني بكل سهولة.

وبدورها حرصت مفاجآت صيف دبي على توسيع انتشارها عبر مختلف المنصات لتقديم فرص جديدة ومميزة، حيث تمكنت من طرح التخفيضات بشكل متزامن بين المتاجر وعبر الإنترنت وكذلك التطبيقات الرقمية كجزء من التخفيضات الخاصة المتوفرة لفترة محدودة، ذلك بالإضافة إلى توفير فرص الربح المميزة والحصرية عند التسوق الإلكتروني.

وأشار إلى أن مفاجآت صيف دبي تقدم فرصاً رائعة للمتسوقين في مراكز التسوق والمتاجر لدخول العديد من السحوبات على جوائز قيمة في كل عام، حيث تشمل الجوائز سيارات فاخرة وجوائز نقدية، بالإضافة إلى نقاط تسوق وبطاقات هدايا بملايين الدراهم في مختلف مراكز التسوق بدبي وغيرها الكثير.

قوانين واشتراطات

ورداً على سؤال حول آلية التأكد من واقعية التخفيضات والعروض، قال الخاجة: يتميز سوق دبي بالشفافية والمصداقية في اتباع القوانين واللوائح في مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية، حيث يتوجب على المنشآت التجارية الالتزام بقوانين الدولة واشتراطات دائرة التنمية الاقتصادية دبي في مزاولة الأعمال التجارية، لتفادي حصول أية انتهاكات لكل من التجار والمستهلكين.

وأضاف: يجب على المستهلكين الإبلاغ عن أي عملية تلاعب في الأسعار، وغيرها من الممارسات التي تضر بالمستهلك، كما وأن مفتشين تابعين لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يجوبون الأسواق ومنافذ البيع الكبرى، للتأكد من التزامها بتعليمات وقواعد حماية المستهلك في الإمارة من خلال جولات تفتيشية منتظمة.

برنامج حافل

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى أن مفاجآت صيف دبي 2022 تعود من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر لتحتفل بمرور 25 عاماً على إطلاقها، حيث ستقدم دورة هذا العام برنامجاً حافلاً ومميزاً من الفعاليات الترفيهية العائلية في مراكز التسوق الكبرى، إلى جانب العديد من تجارب المأكولات المخصصة، إضافة إلى مجموعة من العروض والتخفيضات الكبرى.

كما سيتم تقديم طيف واسع من المفاجآت الرائعة لتشمل فرص الفوز بجوائز قيمة بما فيها «مليونير شير» خلال مفاجآت صيف دبي، والجوائز اليومية، وتجارب التسوق والترفيه المؤقتة، والكثير من العروض الاستثنائية، بالإضافة إلى الاستمتاع بتجارب تذوق طعام خاصة تناسب كافة أفراد العائلة خلال أسبوع الصيف للمطاعم.

وسيقدم «عالم مدهش» الذي سينطلق بتاريخ 1 يوليو ويستمر حتى 28 أغسطس مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية المصممة خصيصاً للعائلات، كما سيحرص مدهش ودانة على لقاء سكان وزوار دبي لإضفاء أجواء البهجة على الفعاليات المختلفة، وكذلك مراكز التسوق في كافة أنحاء المدينة. كما ستقدم مفاجآت صيف دبي العديد من الفرص للفوز بجوائز قيمة عبر السحوبات المختلفة، فضلاً عن عروض «العيد في دبي - الأضحى»، وحملة «العودة إلى المدارس» السنوية.

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