زيادة الطلب على الأراضي الصناعية والتجارية وارتفاع الإيجارات السكنية في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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أكد خبراء عاملون في السوق العقاري، عودة النشاط بصورة جيدة، وارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية والتجارية، مشيرين إلى ارتفاع قيمة التداول العقاري خلال مايو الماضي بنسبة 12%، عن أبريل الماضي، وفق الإحصاءات الصادرة عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ما يشير إلى زيادة عدد المستثمرين، وإقبالهم على الفرص الاقتصادية الجديدة.

كما يشهد السوق ارتفاعاً طفيفاً في قيمة إيجارات الوحدات السكنية، مع تواصل الطلب لشراء البنايات الجاهزة والفلل السكنية، أيضاً هناك طلب متنامٍ للأراضي الصناعية والتجارية والبنايات الجديدة، ويجمع العاملون في السوق، على أن هناك إقبالاً من المستثمرين، إضافة إلى جهود حكومة عجمان في توفير البنية التحتية الحديثة من طرق وجسور وأنفاق جديدة، أسفر عن سهولة الحركة المرورية، ولخدمة المناطق السكنية الجديدة، ولغرض مواكبة الطفرة العمرانية التي تشهدها الإمارة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طلب السكن من جانب المقيمين.

نشاط جيد

وقال علي الجناحي صاحب شركة الجناحي للعقارات، يشهد السوق العقاري حركة جيدة، مع إقبال المستثمرين، وزيادة الطلب على الأراضي الصناعية والتجارية، كما يشهد التداول في السوق نمواً عن الفترة الماضية، وأن أداء السوق أفضل خلال العام الحالي، حيث تشير المؤشرات إلى عودة السوق إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأشار الجناحي إلى زيادة الطلب على السكن في البنايات الجديدة في منطقة الجرف، موضحاً أن قيمة الإيجارات لغرفة وصالة، تتراوح ما بين 14 ألف درهم إلى 20 ألف درهم، وغرفتين وصالة 25 ألفاً إلى 35 ألف درهم، وثلاث غرفة وصالة تتراوح ما بين 45 إلى 50 ألف درهم، لافتاً إلى أن القيمة تختلف من حيث المنطقة والموقع، كما أن الرغبة أكثر من المستأجرين للبنايات الجديدة، التي تتوفر فيها مواقف للمركبات.

ولفت إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين، يعود إلى توفر البنية التحتية، وسهولة الحركة، ورغبة المستثمرين في إقامة مشاريع جديدة، لا سيما في المناطق الجديدة التي تشهد حركة عمرانية سريعة، مع زيادة عدد الراغبين إلى السكن في عجمان، نسبة لموقعها وسط الإمارات.

زيادة الطلب

وأكد عادل السعيدي، صاحب مكتب السعيدي للعقارات، إقبال المستثمرين بصورة مستمرة لشراء الأراضي الصناعية والبنايات جاهزة، مع زيادة الطلب على الشقق السكنية في الأبراج السكنية الجديدة، والتي تتوفر فيها خدمة مواقف المركبات.

وذكر أن المؤشرات تشير إلى أن السوق العقاري يعيش حالة استقرار، مع ارتفاع طفيف في قيمة الإيجارات السكنية، نتيجة لزيادة الطلب من قبل المستأجرين. وأشار إلى أن الأرقام الصادرة من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، تشير إلى نمو حركة التداول بنسبة 12 % خلال مايو الماضي، ما يؤكد أن السوق به مشاريع جديدة، سوف ترى النور قريباً، وتعزز مسيرة أداء القطاع العقاري.

فرص استثمارية

وأكد رجل الأعمال محمد سعيد النعيمي، أن التطور العمراني الذي تشهده الإمارة، ساهم في تطور أداء السوق العقاري وقطاع البناء، مع إقبال المستثمرين لإنجاز مشاريع في المناطق السكنية الجديدة في الزاهية والياسمين، وإقبال السكان إلى عجمان، نسبة إلى توفر البنية التحتية الحديثة، وسهولة الحركة المرورية، لافتاً إلى عودة النشاط والحركة إلى السوق العقاري، لا سيما ارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية والتجارية.

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