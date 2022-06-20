ارتفاع أسعار النفط يدفع باتجاه شراء السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - أحمد صديق

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كشفت نتائج استطلاع «البيان» الأسبوعي عن تغير اتجاه سلوك المستهلكين نحو شراء السيارات الكهربائية، بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط عالمياً، الأمر الذي يسرع باتجاه التحول نحو التنقل الكهربائي.

ورداً على سؤال «هل يحفزك ارتفاع أسعار النفط على شراء سيارة كهربائية؟»، قال 50% من المستطلعة آراؤهم على موقع «البيان» إن ارتفاع أسعار النفط يحفزهم على شراء سيارة كهربائية، فيما استبعد 50% ذلك. أما على موقع «البيان» على منصة «تويتر»، فقد أجاب 52% بنعم، فيما قال 48% لا.

وقال سليمان الزبن، مدير عام «هيونداي الإمارات»، نائب رئيس مجموعة قطاع السيارات في أبوظبي، وعضو مجلس إدارة مجموعة عمل وكالات السيارات في دبي: إن هناك اتجاها متزايداً لدى العملاء نحو شراء السيارات الكهربائية، ويبرز ذلك مما نلاحظه، حيث نجد واحداً من بين كل 3 عملاء يقدمون حالياً على شراء سيارة كهربائية في الإمارات. وهذا إن دل فإنما يدل على رغبة المستهلك في ترشيد النفقات بعد ارتفاع أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة، إضافة إلى رسوخ مفهوم تنقل المستدام والنظيف لدى عقلية المستهلك.

وأشار في هذا الصدد إلى الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، وقال إنه ساعد على ترسيخ مفهومي التنقل والاستدامة، كما فتح الأبواب لإطلاق العنان لتحول عمليات النقل، مشيراً إلى إطلاق العديد من السيارات الكهربائية في المعرض وهو ما شجع الكثيرين على التفكير في شرائها.

وتطرق الزبن كذلك إلى التوجهات الحكومية والتحفيزات التي تطلق حتى من القطاعات البنكية لشراء سيارات كهربائية صديقة للبيئة واستبدال السيارات الحكومية إلى سيارات صديقة للبيئة، وكذلك قطاع النقل العام تحدد له أن ينتقل بالكامل إلى قطاع صديق للبيئة بحلول 2027، فهذه كلها محفزات للقطاع المحلي.

واتفق أوسكار ريفولي، المدير العام في الفطيم للمشروعات التجارية، مع ما قاله سليمان الزبن من حيث رغبة المستهلكين في ترشيد النفقات بعد ارتفاع أسعار النفط، لكنه أضاف قائلاً: شبكة البنية التحتية الموجودة في الإمارات حالياً تدعم قطاع السيارات الكهربائية الذي ينمو باطراد، حيث أسهمت هيئة كهرباء ومياه دبي في إرساء أسس استخدام المركبات الكهربائية في الإمارة، عبر توفير أكثر من 325 نقطة شحن في جميع أنحاء المدينة. ونحن على ثقة أن ارتفاع نسبة استخدام السيارات الكهربائية، سيترافق مع توسيع نطاق البنية التحتية لشحن البطاريات.

وتابع أن «فولفو» تلتزم على مدى السنوات المقبلة بإطلاق سيارة كهربائية بالكامل كل سنة، حيث تتطلع لأن تصبح 50% من مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية بالكامل إلى جانب سياراتها الهجينة بحلول 2025، وجميع مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل 2030.

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