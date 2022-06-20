«أدنيك» أفضل جهة للعمل

المصدر: أبوظبي - وام

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فازت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بجائزة أفضل جهة للعمل خلال حفل توزيع جوائز فعاليات الشرق الأوسط، في خطوة تُعزز مكانة الشركة المتميّزة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى المنطقة.

ونالت «أدنيك» الجائزة تقديراً لجهود الشركة في توفير أفضل بيئة لفرق العمل وذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس، وشهد تكريم نخبة من أبرز الشركات، والشخصيات في قطاع تنظيم الفعاليات، حيث يُمثل فوز الشركة بهذه الجائزة تأكيداً واضحاً على ريادتها المستمرة لقطاع الفعاليات وسياحة الأعمال.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: يشكل الفوز بالجائزة تقديراً لجهود «أدنيك» الاستثنائية لتوفير مكان عمل مثالي لكوادرنا وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستراتيجيتنا القائمة على الاستثمار بالموارد البشرية والاهتمام بالمواهب والكفاءات باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة الشركة لتحقيق التميز والريادة في قطاع سياحة الأعمال لترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة لقطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية، وحضور أدنيك كأحد أبرز اللاعبين الدوليين والمؤثرين في رسم مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات.

وأضاف: حصولنا على هذه الجائزة هو تأكيد جديد على تميز فرق عملنا التي تحرص دائماً على البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات، وتقديم أفضل الخدمات لإثراء تجارب الشركاء والعارضين والزوار على حد سواء.

ويجمع حفل توزيع الجوائز أبرز الجهات في قطاع المؤتمرات والمعارض والفعاليات المباشرة لتكريم الأفراد والفرق والشركات من أصحاب الإنجازات المتميزة والذين نجحوا في التخطيط لأفضل التجارب في جميع أنحاء المنطقة.

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