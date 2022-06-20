«ريبورتاج» تطرح عرضاً خاصاً على «فيردانا» بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت «ريبورتاج» العقارية عن إطلاق عرض خاص على مشروعها الجديد «فيردانا»، الواقع ضمن مجمع دبي للاستثمار. ويتضمن العرض خصماً بنسبة 15%، وذلك عند سداد دفعة مقدمة بنسبة 30% من قيمة الوحدة، مع الالتزام بسداد 1% فقط شهرياً، مع إمكانية الاستفادة من خصم بنسبة 10% عند سداد دفعة مقدمة بنسبة 20%، وسداد 1% شهرياً، أو الحصول على خصم بنسبة 5% عند سداد دفعة مقدمة بنسبة 10%، مع سداد 1% فقط من قيمة الوحدة شهرياً.

ويتألف مشروع «فيردانا» من 305 وحدات تاون هاوس، مؤلفة من 4 غرف وغرفة خادمة، بمساحات تتراوح بين 2772 و3394 قدماً مربعاً.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في «ريبورتاج» العقارية أن طرح الشركة لمشروع «فيردانا» أخيراً جاء بعد الإقبال الكبير على مشروع «ركان لوفتس»، والذي طرحته الشركة قبل نحو عامين بمنطقة دبي لاند، وشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب، مع تسجيل مبيعات قوية.

وأوضح أن الأداء القوي والمستقر لـ «ريبورتاج العقارية» يعزز خططها لطرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين، وتوفر خيارات متنوعة أمام الراغبين في شراء العقارات بدبي، موضحاً أن الشركة سجلت طلباً مرتفعاً من شرائح متنوعة من العملاء الراغبين في شراء وحدات بمشروع «فيردانا» فور طرحه للبيع أخيراً.

وأكد سليمان أن السوق العقاري بالإمارات يشجع على طرح المشاريع الجديدة، في ظل الطلب القوي على المشاريع النوعية، مشيراً إلى وجود طلب قوي على الوحدات السكنية بدبي بالتزامن مع نجاح «إكسبو دبي 2020». وأشار إلى أن مشروع «فيردانا» يمتد على مساحة 500 ألف قدم مربع، ويضم العديد من المرافق والخدمات مثل حمامات سباحة وصالة ألعاب رياضية.

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