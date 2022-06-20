«ديتك» يناقش النشاطات المرتبطة بالرموز غير القابلة للاستبدال

المصدر: (دبي - البيان)

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قال مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»؛ الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة: إن النسخة 41 من منتدى «ديتك»، ستسلط الضوء على النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالرموز غير القابلة للاستبدال في الإمارات، واتجاهاتها المتغيرة، وذلك في إطار جهود المركز التابع لواحة دبي للسيليكون، المنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، لمواكبة القطاعات الاقتصادية الرقمية الواعدة.

وسينعقد المنتدى بدعم من مجلة رواد الأعمال العربية في قاعة «ديتك»، ضمن مجمع دبي الرقمي، يوم 21 يونيو الجاري، تحت عنوان «تجارة الرموز غير القابلة للاستبدال.. فقاعة أم رهان؟»، ويتزامن المنتدى مع نجاح دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأصول المشفرة، وتنامي تقنية «الرموز غير القابلة للاستبدال» بشكل بارز، في ظل تزايد الاهتمام بهذا المجال من قبل رواد الأعمال في دبي، والإمارات عموماً.

وسيتضمن المنتدى عرضاً تقديمياً من نيليو ليون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Urban Monks، وهي وكالة تسويق تتخذ من دبي مقراً لها، ويتبع ذلك حلقة نقاش حول أعمال «الرموز غير القابلة للاستبدال».

وقال غانم الفلاسي نائب رئيس أول التكنولوجيا وريادة الأعمال في واحة دبي للسيليكون: نشهد اليوم لحظة حاسمة في تطور العملات المشفرة، وتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال، مع تحول دبي إلى واحدة من مراكز التشفير الرائدة عالمياً، أسوة بمدينتي ميامي الأمريكية وزوغ السويسرية.

وأضاف: يستضيف منتدى «ديتك» عدداً من أبرز الخبراء في القطاع، للاطلاع على خبراتهم حول هذا الموضوع، ولمعرفة المزيد حول المزايا والمخاطر المرتبطة به، تماشياً مع الإمكانات اللامحدودة المتاحة في هذا المجال الصاعد.

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