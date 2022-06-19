«شيميرا» تخطط للاستحواذ على حصة مسيطرة في «بلتون» المصرية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «شيميرا للاستثمار» الاستثمارية الخاصة ومقرها أبوظبي، والتي تتولى إدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات المحلية والدولية، أنها تقدمت بخطاب نوايا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستحواذ على نسبة ما بين 51% و90% من شركة «بلتون المالية القابضة» بسعر مبدئي 1.485 جنيه (0.079 دولار) للسهم.

جدير بالذكر أن شركة بلتون تأسست عام 2006 لتقديم الخدمات المالية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يركز عملها على الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة وإدارة الأصول وبحوث الأسهم.

وقال سيد بصر شُعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاستثمار إن عرض الاستحواذ يعزز من تواجد الشركة الإقليمي، حيث يأتي في إطار استراتيجية الشركة الهادفة للتوسع. وتابع أن شيميرا تسعى لتوليد القيمة من خلال تنفيذ خطة تحولية طموحة تستهدف دعم نمو «بلتون» وتعزيز ربحيتها، مؤكداً أن الاستحواذ سيمكن بلتون من استعادة مكانتها الرائدة ضمن أبرز الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعتزم شيميرا تقديم العرض النهائي فور الحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية؛ واستعانت الشركة بمكتب معتوق بسيوني والحناوي للاستشارات القانونية ليكون المستشار القانوني للصفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز