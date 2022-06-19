مالية عجمان توظّف تطبيقات «أوراكل» لتسريع التنافسية الاقتصادية

المصدر: عجمان - البيان

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تعاونت دائرة المالية في عجمان مع «أوراكل»، إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال التطبيقات السحابية والبنية التحتية، لاعتماد نظام إدارة قائم على الحوسبة السحابية، يمكّن وظائف مالية، وسلسلة التوريد والموارد البشرية بشكل أكثر كفاءة عبر المؤسسة.

وتماشياً مع رؤية عجمان للقدرة التنافسية الاقتصادية، فإن انتقال مالية عجمان إلى تطبيقات «أوراكل» السحابية، تقدم إنتاجية متزايدة، وتكاليف منخفضة، وضوابط محسّنة، وإدارة محسّنة لسلسلة التوريد، ووظيفة موارد بشرية محسّنة، ستؤثر بشكل إيجابي على شؤون الموظفين.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار التزام الإمارة بتحسين العمليات والخدمات، وتعزيز التحول الرقمي للإمارة، باستخدام أحدث التطبيقات الذكية. حيث أفاد السيد أحمد سالم المدحاني، المدير التنفيذي لشؤون الدعم المؤسسي في الدائرة: إنه في العصر الرقمي اليوم، لمن الضروري مواكبة أحدث التطورات والتقنيات الرقمية. ويعكس اختيارانا هذا جهود دائرة المالية، وحرصها على تبنّي مبادرات نوعية، تسهم في تحسين جودة وكفاءة العمل، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الإمارة.

اعتمدت دائرة المالية في عجمان، استراتيجية تركز على وضع الإمارة، كمسهم رئيس في تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة. في عام 2019، أطلقت دائرة المالية Ajman Pay، وهي منصة دفع رقمية ذكية، مصممة لتعزيز الدفع، وتحصيل الإيرادات الحكومية بطريقة آمنة تماماً. ووفقاً لالتزامها بتبني التقنيات المبتكرة، فهذه هي أحدث خطوة لمالية عجمان، نحو تبني أحدث التقنيات.

من جانبه، قال عبد الغفار الخاجة مدير إدارة الحسابات الحكومية في الدائرة: تعطي دائرة المالية، أهمية للحلول السحابية في مسيرة تحولها الرقمي، وذلك لتلبية متطلبات العمل المتسارعة، واحتياجات المستخدمين المتطورة في مختلف الجهات الحكومية بالإمارة، وبفضل تبنينا لتطبيقات «أوراكل» السحابية، فإننا على ثقة من توظيف الابتكارات الحديثة التي توفرها المنصة، لتعزيز خدماتنا في حكومة عجمان والجهات المحلية.

وقال راهول ميسرا نائب الرئيس لتطبيقات الأعمال لدى شركة «أوراكل» في الخليج وجنوب أفريقيا: تعيد دائرة المالية في عجمان، تصميم استراتيجيتها اليوم، لتنسجم مع المسؤوليات المتشعبة بشكل متزايد، وتوقعات الأداء المتغيرة بسرعة كبيرة، وستمكن تطبيقات «أوراكل» السحابية، المدعمة بالابتكارات الجديدة كل 90 يوماً، على تلبية التوقعات والإيفاء بالمسؤوليات، لتطوير أنظمة العمل المؤسسية لدى الحكومة.

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