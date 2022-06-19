مصرف الإمارات للتنمية يستعرض حلوله التمويلية في منتدى "اصنع في الإمارات"

المصدر: وام

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يشارك مصرف الإمارات للتنمية في منتدى " اصنع في الإمارات " الذي ستقام دورته الأولى يومي 21 و22 يونيو الجاري في مركز أدنوك للأعمال بأبوظبي .

ويسعى المصرف من خلال مشاركته في هذه الحدث إلى عرض مجموعة حلوله المرنة المخصصة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة أمام أكثر من 1300 ممثل عن الشركات الصناعية المحلية والدولية والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والمستثمرين العالميين.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية : " يمثل منتدى ’اصنع في الإمارات‘ منصة مثالية لاستعراض الفرص المتاحة في القطاع الصناعي بالدولة، وبيئتها التنظيمية الداعمة والمرحبة، إلى جانب وجود جهات - مثل مصرف الإمارات للتنمية – حاضرة على الدوام لتقديم الدعم والمساعدة للمستثمرين والصناعيين الذين يشاركون دولة الإمارات طموحاتنا التنموية. أتطلع قدماً إلى مناقشة مجموعة الخدمات التي يقدمها المصرف والسبل التي يمكن من خلالها مساعدة الشركات على إطلاق العنان لمرحلة جديدة ومميزة في الإمارات".

وأضاف: " ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات بنسبة 3.9% في العام 2021 لتصل إلى 20.7 مليار دولار، الأمر الذي جعل الدولة تحتل المرتبة الخامسة عشرة عالمياً في مؤشر ’كيرني‘ للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2021. وقد شهدنا تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التقليدية مثل العقارات والخدمات المالية، إلى جانب القطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والبلوكتشين والروبوتات، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه القطاعات للمستقبل والبيئة المرنة والداعمة التي توفرها دولة الإمارات".

ويمثل منتدى "اصنع في الإمارات" فرصة هامة للمصرف للتفاعل مع الشركاء الحاليين والجدد في القطاعين العام والخاص وتحديد المزيد من المشاريع المؤهلة لتلقي التمويلات، والتي ستعزز المنظومة الصناعية للدولة.

ويستعرض مصرف الإمارات للتنمية خلال المنتدى مجموعة منتجاته المالية الكاملة في جناح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال الفعالية.

ودعا المصرف جميع المشاركين في الحدث إلى التعرف على مختلف حلول الدعم المالي وغير المالي التي يقدمها، بما في ذلك الخدمات المصرفية الجديدة للشركات والتطبيق المصرفي الرقمي الذي يوفر حساباً تجارياً مصرفياً للشركات الصغيرة والمتوسطة ورقم آيبان خلال 48 ساعة.

وتشمل منتجات المصرف تمويل النفقات الرأسمالية، وتمويل التحول نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والرقمنة، والطاقة النظيفة، وهي تتيح فترات سداد وسماح طويلة مع سقف مرتفع للقرض مقارنة بقيمة المشروع. وتركز المنتجات على الشركات العاملة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي. ويقدم المصرف أيضًا تمويلات لعمليات إطلاق منشآت جديدة أو التوسع في المنشآت القائمة وهي مصممة تحديدا للمستثمرين الذين يسعون لدخول سوق الإمارات.

واستفادت من خدمات مصرف الإمارات للتنمية أكثر من 1350 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاعات ذات أولوية من الحلول المالية التي يقدمها المصرف، لتصل بذلك مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بين أبريل 2021 وأبريل 2022 إلى 1.91 مليار درهم.

ويُقام منتدى "اصنع في الإمارات 2022" تحت شعار "استثمار...شراكة... نمو" وستستعرض عدة شركات وطنية بارزة خلاله فرصا استثمارية بمليارات الدراهم في العديد من المجالات والقطاعات مثل الصناعات الدفاعة، والأدوية، والمعدات الثقيلة، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والمطاط والبلاستيك، والبتروكيماويات، والإمدادات الطبية، وغيرها.

وسيشارك في المنتدى متحدثون بارزون لمناقشة استراتيجيات النمو الصناعي في الإمارات، في حين ستشارك 24 شركة في منطقة خاصة لعرض فرصها الاستثمارية.

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