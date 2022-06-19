حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد..يسعدنا الإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030

المصدر: البيان

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عبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن سعادته بالإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 بمشروع يعزز النمو التجاري للمملكة والمنطقة.

وهنأ سموه موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" والهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" على إبرام اتفاق إنشاء مجمع لوجستي متطور في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات 490 مليون درهم.

وقال سموه: خطوة جديدة ضمن الشراكة الإماراتية السعودية المزدهرة.. وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا نتأخر عن توظيف خبرات دبي في دعم الطموحات التنموية لأشقائنا في المملكة التي نرجو لها مزيداً من التقدم بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة أخي الأمير محمد بن سلمان.

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