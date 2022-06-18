مزاد سندات الخزينة الاتحادية غداً

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت وزارة المالية إقامة المزاد الثاني لإصدار سندات الخزينة الاتحادية «T-Bonds»، غداً، بقيمة مستهدفة 1.5 مليار درهم على شريحتين؛ الأولى لأجل عامين بـ 750 مليون درهم، وشريحة لأجل 3 أعوام بقيمة 750 مليوناً، وذلك بصفتها الجهة المصدرة للسندات.

وستتم ممارسة عملية إعادة الإصدار ((re-opening) في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

وشهد المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds المقوّمة بالدرهم الإماراتي إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث وصل إجمالي الإصدار إلى 1.5 مليار درهم مقسمة على شريحتين – لأجل عامين وثلاثة أعوام – وبمعدل فائدة للقسائم بلغ 3.01% و3.24% على التوالي.

وتواصل دولة الإمارات تنفيذ خطة إصدار السندات المحلية لعام 2022 من خلال المزيد من المزادات الدورية اللاحقة، حيث تهدف سندات الخزينة الحكوميةT-Bonds المقومة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل. وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

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