دبي الـ 4 عالمياً في الاستثمار بالأمن السيبراني

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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تصدّرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونالت المركز الرابع على مستوى العالم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع الأمن السيبراني، بحسب قاعدة البيانات عن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، التابعة لموقع «انفستمنت مونيتور» الشبكي البريطاني المتخصص في شؤون الاستثمارات حول العالم.

واعتمدت قاعدة البيانات التي أعلنها الموقع أمس عن المقارنة بين مدن العالم استناداً إلى مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الأمن السيبراني التي استقطبتها خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

وأوضحت البيانات أن دبي، استقطبت 9 مشروعات جديدة من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الأمن السيبراني خلال الفترة المذكورة.

واستعرضت قاعدة البيانات الجهود التي تبذلها حكومة دبي فيما يتعلق بتعزيز الأمن السيبراني بالإمارة، موضحة أن من أبرز هذه الجهود مبادرة «دبي الرقمية»، والتي أطلقتها حكومة دبي في يونيو من العام الماضي للإشراف على جهود نشر التقنية، تدفق البيانات، التحول الرقمي والأمن السيبراني في دبي.

وأضافت إن «مركز دبي للأمن الإلكتروني»، والذي يُعد جزءاً من «دبي الرقمية»، قد أطلق في أبريل الماضي مبادرة «سايبر نود»، والتي تهدف إلى تنمية قوى عاملة متخصصة ومؤهلة في مجال الأمن الإلكتروني، عبر توفير الدورات والبرامج التدريبية والتوعية الخاصة بهذا المجال لكل فئات المجتمع.

وتفوقت دبي على باريس، وبلفاست، وسيدني، وبنغالور ودابلن، والتي جاءت في المراكز من الخامس إلى العاشر، على التوالي.

وكانت الصدارة من نصيب لندن، التي استقطبت 16 مشروعاً جديداً في قطاع الأمن السيبراني لديها خلال الفترة من 2019 إلى 2021 وجاءت سنغافورة في المركز الثاني، حيث استقطبت خلال الفترة المذكورة عدد 13 مشروعاً، ومونتريال في المركز الثالث، بعدد 10 مشروعات.

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