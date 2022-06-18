حركة الأعمال في دبي.. تنافسية عالمية ونمو مطّرد

المصدر: (دبي – بشار باغ)

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تستمر دبي في تعزيز مقوماتها الجاذبة للشركات ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، وهو ما يتجسد في النمو الذي تكشف عنه بيانات المؤشرات الاقتصادية الحيوية، ومن ضمنها حركة تأسيس الأعمال، حيث حققت الإمارة نمواً في رخص الأعمال الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 58 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويؤكد مستثمرون تحدثت إليهم «البيان»، أن جميع هذه المؤشرات تأتي ترجمة للثقة الراسخة التي تتمتع بها دبي في مجتمع المال والأعمال.

وقال المستثمرون: إن إصدار دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي 24,662 رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بـ15,580 رخصة تم إصدارها خلال الفترة نفسها من عام 2021 يعكس الفرص المتجددة التي توفرها الإمارة في كافة الأنشطة الاقتصادية للمستثمر المحلي والعالمي.

ويأتي نمو حركة تأسيس الأعمال في الربع الأول من العام الجاري استكمالاً للتزايد القوي في الرخص الجديدة التي أصدرتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي خلال العام الماضي الذي شهد 72,152 رخصة جديدة بنمو سنوي 69% مقارنةً بعام 2020، الذي تم فيه إصدار 42,729 رخصة.

وتعليقاً على هذه النتائج قال كمال فاتشاني رئيس «مجموعة المايا»: «لم تأتِ الثقة والسمعة المرموقة التي تتمتع بها دبي في مجتمع المال والأعمال على الساحة الدولية في ليلة وضحاها، بل هي نتيجة لرؤية ثاقبة وسباقة تبنتها الإمارة منذ عقود، وركزت على مواصلة العمل والتطوير لكافة المقومات التنافسية وعلى كافة الأصعدة والمستويات»، وأوضح أن دبي أثبتت مرة أخرى مرونة وكفاءة عاليتين في مواجهة التحديات العالمية خلال فترة الجائحة، وحافظت على استمرار حركة مزاولة الأعمال في مختلف القطاعات بالتزامن مع توفير أفضل معايير الصحة والسلامة للمجتمع.

وأوضح الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لينك»، أن تطوّر وتكامل الخدمات الحكومية في دبي تأتي في مقدمة المقومات التنافسية للإمارة، مشيراً إلى أن الإمارة تتمتع ببنية خدمية متقدمة بالتوازي مع بنيتها التحتية المتطورة، وأضاف: «شكل التطوير المستمر في آليات العمل الحكومي وخاصة في ما يتعلق بالخدمات المخصصة للشركات ورجال الأعمال عاملاً حاسماً في تعزيز جاذبية دبي للمستثمرين، حيث أسهم التركيز المستمر على الارتقاء بالبنية الخدمية لكافة مناحي الحياة ومن ضمنها تلك الناظمة للبيئة التجارية والاستثمارية في تعزيز نمط الحياة العصري الذي تمتاز به دبي وترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للحياة والاستثمار والسياحة».

وأشار إلى أن جميع المؤشرات القطاعية في دبي تسجل نمواً قوياً وفي مقدمتها مؤشر إصدار رخص الأعمال الجديدة. وبحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد امتازت الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2022 بتنوعها على حسب النشاط، حيث جاء في مقدمتها المهنية بنسبة 57%، تبعتها التجارية بنسبة 43%.

كما تميزت الرخص الجديدة الصادرة في دبي بتنوعها الجغرافي، فمن حيث توزيع الرخص الجديدة حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، كانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 16,577 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 8,066 رخص، وأخيراً منطقة حتا بواقع 19 رخصة جديدة، وتوزعت هذه الرخص في أبرز مناطق فرعية بدبي خلال الربع الأول من العام الجاري، وشملت مناطق: الفهيدي، المرر، برج خليفة، مجمع دبي للاستثمار الأولى، بور سعيد، القوز الثالثة، نايف، المركز التجاري الأول، هور العنز شرق، والبرشاء الأولى.

ومن جانب آخر، تنوع الشكل القانوني أيضاً للرخص الجديدة، حيث شكلت المؤسسات الفردية 33% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الربع الأول من عام 2022 على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الأعمال المدنية على نسبة 26%، وتبعتها شركات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 19%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلاً من شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/‏‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات أجنبية، فروع شركات خليجية، وشركات مساهمة عامة.

وانعكاساً لتطوير الخدمات الحكومية النوعية المخصصة لمجتمع الأعمال في دبي، فقد أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري 7,492 رخص بشكل فوري خلال الربع الأول من عام 2022، وبنمو وقدره 310% مقارنةً بالفترة نفسها عام 2021، حيث تم إصدار 1,828 رخصة آنذاك. وتوفر خدمة «الرخصة الفورية»، التي تستغرق عملية إصدارها 5 دقائق فقط على منصة استثمر في دبي invest.dubai.ae مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة أعمال بأقصر وقت ممكن تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال في دبي بسهولة ويسر.

وبدوره قال شريف الفرم، المدير التنفيذي لشركة «سيرينتي ترافيل»: «إن دبي أثبتت باقتدار أنها وجهة مثالية لتأسيس الأعمال وتوسيع الاستثمارات في كافة القطاعات»، مشيراً إلى أن نجاحها الباهر في التعامل مع تداعيات الجائحة عزز من مكانتها وسمعتها المرموقة، ولفت إلى أن النجاح الباهر الذي حققه إكسبو 2020 دبي رغم كل الظروف والتحديات التي يمر به العالم يشكل أكبر برهان على تميّز دبي وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، حيث نجحت بكل اقتدار في جمع العالم أجمع وتوحيد جهود الدول لبحث الحلول والشراكات البناءة لصنع مستقبل أفضل للبشرية.

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