إمكانيات تصوير غير محدودة مع هاتف رينو7 5G

المصدر: (دبي - البيان)

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يوفر هاتف أوبو رينو7 5G إمكانيات تصوير غير محدودة بفضل إعدادات الكاميرا وميزات التصوير المحسّنة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويعتبر الهاتف خبير التصوير الفوتوغرافي القادر على التقاط صور تشبه كاميرات DSLR الاحترافية من خلال ميزات فائقة مثل وضع تصوير البورتريه وخاصية فيديو بورتريه البوكيه وغيرها الكثير. ويقدم الهاتف أداء قوياً مع شريحة معالجة البيانات Dimensity 900 من ميدياتِك، والكفاءة والإنتاجية من نظام تشغيل ColorOS 12.

وبالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بأوبو، تم تجهيز الهاتف بمزايا تصوير بورتريه قوية تُمكّن المستخدمين من التعبير عن كل جانب من جوانب شخصيتهم بشكل متفرّد. ويعتبر إعداد كاميرا الهاتف المدعم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرا الثلاثية عالية الدقة عنصراً أساسياً في التقاط صور بورتريه مذهلة.

وفي الجزء الخلفي، يأتي رينو7 5G بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسل عالية الدقة وكاميرا بزاوية واسعة 118 درجة وكاميرا ماكرو يمكنها التقاط الأشياء متناهية الصغر من مسافة 4 سم فقط. أما الجزء الأمامي، فيأتي بكاميرا 32 ميغابكسل لتمنحك صور سيلفي فائقة الوضوح.

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