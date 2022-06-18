قطاع الضيافة بدبي النموذج الأبرز للتعافي عالمياً

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّد مراد زورلو، مدير عام فندق وأجنحة ريكسوس ذا بالم دبي، أن قطاع الضيافة في دبي أصبح النموذج الأبرز عالمياً للتعافي بعد جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الفندق يحقق حالياً معدل إشغال قريباً من مستويات ما قبل كورونا، ما يؤكد على الأداء المميز قطاع السياحة في دبي.

وأشار زورلو في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أن دبي نجحت بفضل الرؤية الاستشرافية للحكومة في أن تحول تحديات الجائحة إلى فرص ولم تدخر جهداً لمواجهة التحديات التي رافقت الجائحة ليرتقي قطاع السياحة والضيافة اليوم في دبي والإمارات عموما إلى مستوياتٍ جديدة كلياً.

وتحظى دبي بشعبيةٍ كبيرةٍ ومتنامية بوصفها وجهةً مفضلةً لدى السياح والمشاهير من مختلف أنحاء العالم، كما حلّت في المركز الأول كأفضل وجهة عالمية عن فئة عشاق المدن، والوجهة الرابعة عالمياً عن فئة عشاق الطعام في جوائز اختيار المسافرين من تريب أدفايزر لعام 2022.

وقال زورلو إن فندق وأجنحة ريكسوس ذا بالم دبي يساهم من موقعه المميز على الهلال الشرقي لنخلة جميرا في جهود دعم تعافي قطاع السياحة في الدولة، ويوفر لضيوفه مجموعةً من العروض المميزة والشاملة.

وأضاف زورلو: حققنا بفضل الدعم الكبير للقائمين على قطاع السياحة بدبي أداء جيداً خلال الجائحة، وتمكنا من الاستمرار في تقديم تجارب استرخاء وتسلية شاملة ومجموعة من العروض والخدمات الرائعة. وتحتضن جميع فنادق ومنتجعات ريكسوس مرافق عافية وسبا لتجديد الحيوية والنشاط، تحتوي على الحمامات التركية الأصيلة المعروفة في هذا المجال.

وأوضح أن ريكسوس تقدم تجارب جديدة في مجموعتها المميزة من المطابخ العالمية وأماكن الإقامة الفخمة المطلة على المناظر الرائعة، إلى جانب فعالياتها الترفيهية الحيوية وأنشطتها المليئة بالمرح وحفاوة الضيافة التركية.

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