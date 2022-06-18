عروض مميزة من «ريكسوس بريميوم دبي» في عيد الأضحى

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق فندق ريكسوس بريميوم دبي، الفندق العصري الفاخر الذي يوفر مجموعة من المراكز الترفيهية والمطاعم والمرافق الرائعة، باقة من العروض الخاصة احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

ويشكل مطعم تركواز في الفندق وجهة عائلية مثالية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يوفر مائدة مفتوحة من الأطباق التركية ونكهات المطابخ العالمية المتنوعة، ضمن مجموعة من الباقات المميزة التي تتيح للضيوف الاستمتاع بكمية غير محدودة من المشروبات الخفيفة.

كما يتيح المطعم للضيوف الاستفادة من حسم بنسبة 25% على كامل حلويات الشوكولاتة من مقهى جوديفا بعد الاستمتاع بالعشاء. وتبدأ العروض من الساعة 6:30 مساءً حتى 10:30 ليلاً.

كما يوفر مقهى جوديفا خياراً مثالياً للاحتفال بعيد الأضحى مع أشهى الحلويات الغنية بالشوكولاته البلجيكية المحضّرة بحرفية وإتقان.

ويقدم المقهى للضيوف باقة تشمل شاي ما بعد الظهيرة مع تشكيلة الحلويات الشهية، مثل الفراولة المغطسة بالشوكولاتة والريد فيلفيت كابوتشينو، مع موخيتو الفراولة. ويحظى الضيوف عند تناول الطعام بالمقهى خلال عيد الأضحى بفرصة الاستفادة من حسم بقيمة 25% على صناديق الشوكولاتة الخاصة بالمقهى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز