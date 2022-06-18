مخاوف متزايدة بالمؤسسات من الحسابات السحابية

المصدر: (دبي - البيان)

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قال إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لدى بروف بوينت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن ثلث رؤساء أمن المعلومات في الإمارات يرون أن الحسابات السحابية تمثل التهديد الأكثر أهمية بين التهديدات التي تستهدف مؤسساتهم.

ولذلك تعد مسألة حماية البيانات في السحابة أمراً بالغ الأهمية. ولحماية الحساب السحابي للشركات، يجب على المؤسسات التأكد من أنها تمتلك أنظمة أمنية قوية. ويجب أن تكون الأنظمة الأساسية الأمنية قادرة على التشفير الشامل ومراقبة البيانات باستمرار واكتشاف الحوادث بسرعة لتمكين المسؤولين من الحد من الأضرار ومعالجتها.

وكشفت شركة بروف بوينت، المتخصصة بمجال الأمن السيبراني والامتثال، عن أحدث خصائص Office 365 أو Microsoft 365 والتي تسمح لبرامج الفدية بتشفير الملفات المخزنة على SharePoint و OneDrive بطريقة تجعلها غير قابلة للاسترداد بدون نسخ احتياطية مخصصة أو مفتاح فك تشفير من الجهة التي تهاجم البرنامج.

هناك طريقتان لإساءة استخدام آلية تعيين الإصدار لاختراق هذه الملفات، إما عن طريق تعيين عدد كبير جداً من إصدارات الملف، أو عن طريق تقليل حدود إصدار ملف المستندات. تتضمن عمليات التعديل والتي تزيد من إصدار أحد الملفات أو تغيير المحتويات واسم الملف والبيانات الأولية للملف وحالة تشفير الملف.

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