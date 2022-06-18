إدراج فنادق ومنتجعات جميرا بـ «دليل غولت ميلو الإمارات» 2022

المصدر: (دبي - البيان)

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حصدت «فنادق ومنتجعات جميرا» تكريماً رفيع المستوى مع إدراج 10 من مطاعمها ضمن النسخة الأولى من «دليل غولت ميلو الإمارات» 2022.

وكشف فريق «غولت ميلو» من المراجعين المستقلين عن نتائج الدليل لهذا العام خلال فعالية خاصة وحفل لتوزيع الجوائز استضافه فندق «برج العرب جميرا».

واستأثرت مطاعم المجموعة بأكبر عدد من المراكز ضمن الدليل لتفوقها في معايير الطهي، ونالت اهتماماً واسعاً خلال الحدث. كما جرى ترشيح عشرة من مطاعم جميرا ضمن خمس فئات للجوائز.

ونال مطعم «المنتهى» الإيطالي الفرنسي في «برج العرب جميرا» تصنيف القبعات الثلاث، وهو أعلى تصنيف يحصل عليه مطعم في الدولة، وحصل «بييرشيك» المطعم الإيطالي في «جميرا القصر» على تصنيف 13 وقبعة واحدة، بما جعل الطاهية التنفيذية بياتريس سيغوني الأعلى تصنيفاً بين الطاهيات في دولة الإمارات.

وقال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: نجحت الإمارات بترسيخ مكانتها العالمية كوجهة رائدة لتقديم أرقى تجارب المطاعم خلال الأعوام العشرين الماضية. وتفخر «مجموعة جميرا» بتولي دور فاعل في هذا النجاح باعتبارها علامة تجارية رائدة في قطاع الضيافة تأسست في دبي.

ونحن نؤمن بأن الاستثمار في المواهب المتميزة في عالم الطهي وخلق مفاهيم مرموقة لتجارب المطاعم يساهمان في إثراء تجارب الضيوف، ويرسخ تميز ورقي قطاع الضيافة في الدولة. وبات اليوم بمقدور ضيوف فنادقنا ومنتجعات الستة المتواجدة على شاطئ خاص ممتد لمسافة كيلومترين بدبي، اختيار ما يطيب لهم من بين 13 مطعماً أُدرجت في «دليل غولت ميلو».

وباعتباره أحد أبرز أدلة وجهات تناول الطعام وأكثرها موثوقية حول العالم، يصنف «دليل غولت ميلو» المطاعم بناءً على زيارات يقوم بها نقاد الطعام المحترفين دون التعريف عن هويتهم، ليتم تصنيفها على مقياس من 1 إلى 20 حيث يعتبر التصنيف 13 أو أكثر استثنائياً. وبناءً على تقييمه الإجمالي، يتمكن المطعم المعني من عرض واحدة إلى 5 قبعات (التي يرتديها الطهاة)، في تعبير عن مكانته المرموقة بـ«دليل غولت ميلو الإمارات».

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