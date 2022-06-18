داماك العقارية تشارك في معرض سيتي سكيب قطر

المصدر: (دبي - البيان)

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تشارك داماك العقارية في معرض سيتي سكيب قطر بنسخته السنوية التاسعة، الذي سيعقد هذا العام في الفترة من 20 إلى 22 يونيو.

وستعرض داماك مجموعة من مشاريعها أمام الزوار والمستثمرين المحتملين، بما في ذلك برج داماك ناين إلمز لندن، وبرج كافالي في دبي، و«داماك لاجونز»، إضافة إلى برج داماك سي فيوز في قطر.

وقال نيال ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك: «هذا العام مهم للغاية بالنسبة لقطر مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم FIFA في شهر نوفمبر المقبل. وحقق قطاع البناء انتعاشاً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال البنية التحتية الرائعة التي أنجزتها قطر في الوقت المناسب في إطار استعداداتها للترحيب بالعالم مع تنظيم هذا الحدث».

وأضاف: «من المتوقع أن ينمو سوق العقارات السكنية بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 12%، وبذلك، نحن على ثقة تامة بأننا سنشهد عاماً آخر مزدهراً هنا في الدوحة لاستقبال المستثمرين والمهتمين بشراء العقارات وتأمين منازل لهم في هذه المدينة النابضة بالحياة.

ونتطلع أيضاً إلى مقابلة الوكلاء والوسطاء، باعتبارهم شركاء مهمين وفاعلين في قطاع العقارات». وهناك برج داماك سي فيوز في مدينة لوسيل، وهو عبارة عن مشروع سكني من 24 طابقاً، ويعد أحدث إضافة إلى محفظة داماك العقارية في قطر.

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