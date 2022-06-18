تعاون لتسريع نقل الطاقة وتعزيز الاستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة إيتون لإدارة الطاقة الذكية، توسيع تعاونها مع شركة مايكروسوفت بهدف تسريع استخدامات نظام مزود الطاقة الاحتياطية ضمن فئات صناعية رئيسية. ويأتي هذا التعاون كجزء من إطار عمل استراتيجي جديد بين كل من «إيتون» و«مايكروسوفت» يهدف للتعامل مع التطورات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك جهود التحول الرقمي والاستدامة وانتقال الطاقة.

وستفتح هذه القدرات الباب أمام جيل جديد من مراكز البيانات القادرة على التفاعل مع شبكة الكهرباء، بما في ذلك المراكز التي تديرها شركة «مايكروسوفت»، والتي ستساهم في دعم مشغلي الشبكات الكهربائية من خلال توفير خدمات مرنة ومهمة.

ويمثل توفير المرونة للشبكات الكهربائية فرصة مهمة أمام مراكز البيانات لاستثمار الأصول غير المستغلة بالكامل، مثل توفير خدمة تخزين الطاقة وتوفير خدمات الاستجابة السريعة التي سيحتاجها مشغلو الشبكة عند زيادة قدرة الطاقة المتجددة وتعطل الشبكة، أو القصور الذاتي المرتبط بتوليد الوقود الأحفوري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز