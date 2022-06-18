آلاف الزوار لمعرض «هايف للأثاث» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد مركز إكسبو الشارقة على النجاح اللافت لمعرض «هايف للأثاث»، حيث استقطب آلاف الزوار في ظل مشاركة واسعة لأكثر من 100 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة الأثاث.

وتمكن المركز من تحقيق مستهدفاته المتمثلة في توفير منصة تسوق متكاملة تضمنت أحدث وأرقى منتجات المفروشات، إلى جانب المساهمة في تحقيق إضافة نوعية لصناعة الأثاث في إمارة الشارقة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الدولية والمحلية الرائدة في هذه الصناعة للتعاون وتأسيس علاقات تجارية متنوعة وتعزيز استثماراتها في الإمارة.

جاء ذلك خلال جولة لخالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسيف المدفع عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسهيل الكعبي، وجاسم المازمي أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بمعرض «هايف للأثاث» الذي اختتمت فعالياته في مركز إكسبو الشارقة، حيث تجول الحضور بأرجاء المعرض واطلعوا على أجنحة ومنصات العرض، واستمعوا لشرح من العارضين حول ما يقدمونه.

تجارب رائدة

وأكد سيف المدفع إلى أن التجارب الرائدة والخبرات الواسعة التي يمتلكها مركز إكسبو الشارقة في تنظيم واستضافة كبرى الأحداث والفعاليات بشكل عام والمعارض المتخصصة بصناعة الأثاث والمفروشات بشكل خاص، عزز نجاح «هايف للأثاث».

وقال عدد من ممثلي الشركات العارضة إن المعرض حقق نجاحاً فاق توقعاتهم نظراً للفرص المهمة التي أتاحها لهم لعرض منتجاتهم وبناء الشراكات مع التجار والفاعلين في هذه الصناعة، بالإضافة إلى إمكانية البيع المباشر، حيث شهد المعرض إقبالاً لافتاً من الجمهور للاستفادة من العروض المغرية

تنوع كبير

قدم «معرض هايف للأثاث» الذي تواصلت فعالياته على مدار 4 أيام، عرضاً لمجموعة متنوعة من أرقى منتجات الأثاث ذات المواصفات العالمية عالية الجودة والمفروشات الفخمة والتصاميم الداخلية الإبداعية، كما شهد إقبالاً كبيراً من كبار تجار الأثاث الذين توافد للمعرض للتوصل مع أهم المصنعين في العالم وعقد الصفقات التجارية الكبرى.

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