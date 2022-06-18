«تريا» أول أبراج «ديار» السكنية في واحة السيليكون بـ650 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة ديار للتطوير إطلاق مشروع «تريا»؛ أول أبراجها السكنية في واحة دبي للسيليكون. ويتألف المشروع العقاري من 32 طابقاً والتكلفة 650 مليون درهم. ويحتل موقعاً مميزاً بمنطقة واحة دبي للسيليكون، ويعد من أكبر المشاريع السكنية في المنطقة. ويتضمن وسائل للراحة ومرافق اللياقة البدنية، أحواض سباحة، ونادٍ اجتماعي، ونادٍ رياضي متطور، وملاعب وسينما خارجية، ومساحات خضراء.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار: يسعدنا أن نشرع ببناء أول مشاريعنا السكنية بمنطقة واحة دبي للسيليكون التي تتماشى مع جهود إمارة دبي الرامية لأن تصبح من أبرز المدن الذكية في العالم.

وقال الدكتور جمعة المطروشي، مدير عام واحة دبي للسيليكون: كلنا ثقة بأن المشروع سيكون إضافة رائعة لمجتمع واحة دبي للسيليكون النابض بالحياة، كما أنه مكمّل للخدمات الغنية التي تقدمها الواحة والتي تعتبر من الوجهات الرائدة في الإمارات للعيش والعمل والترفيه والدراسة ضمن مجتمع متكامل الخدمات.

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