بحث تطوير التعاون بين الإمارات و«الويبو» و«الأونكتاد» والمنتدى الاقتصادي العالمي

المصدر: جنيف - البيان

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عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد اجتماعات ثنائية مع دارين تانغ مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

وريبيكا جرينسبان أمين عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد أخيراً في جنيف بسويسرا.

وجرى بحث جوانب التعاون القائم وسبل تطويره. واستعرض عبد الله بن طوق خلال الاجتماعات مقومات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات وخططها للمرحلة المقبلة من خلال مشاريع الخمسين والاستراتيجيات التنموية والمبادرات والبرامج الوطنية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات أخيراً، والقطاعات ذات الأولوية على الأجندة التجارية والاستثمارية للدولة خلال المرحلة المقبلة.

«الويبو»

وقال معالي عبدالله بن طوق إن الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة الملكية الفكرية وتشجيع المبتكرين والمبدعين، وقد حققت الدولة نقلة جوهرية في هذا الصدد من خلال تطوير البنية التشريعية المعنية بهذا القطاع الحيوي وإصدار عدد من القوانين التي من شأنها تطوير ممكنات الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والإبداع.

وأكد معاليه مواصلة الدولة دعم هذا القطاع لما له من أثر مباشر في تحفيز الاقتصاد الإبداعي، والذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من رؤية الدولة المستقبلية.

ومن جانبه، أشاد مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجهود الإمارات في مجال الملكية الفكرية، حيث احتلت الدولة المركز الـ33 في مؤشر الابتكار العالمي والمركز الأول بين الدول العربية. وأعرب عن ترحيبه بتعزيز آليات التعاون المشترك للنهوض بمنظومة الملكية الفكرية في المنطقة.

«الأونكتاد»

كما ناقش بن طوق مع ريبيكا جرينسبان أمين عام «الأونكتاد»، المشهد الاقتصادي العالمي الراهن وانعكاساته على توجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق الناشئة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر في مستجدات أجندة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتقدم بالشكر إلى أمين عام الأونكتاد لمشاركتها في أعمال قمة «انفستوبيا» العالمية للاستثمار التي عقدت في دبي 28 من مارس الماضي، واستكمل الجانبان نقاش التعاون المشترك في قضايا التجارة والتنمية والاستثمار.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مع الأونكتاد للتعاون في مجالات وبرامج مشتركة تتعلق بتسهيل التجارة والتنمية مع مجموعة من الدول. وأكدت ريبيكا جرينسبان أن الإمارات تمثل وجهة رئيسية للاستثمارات في المنطقة، ولديها الإمكانيات والمقومات التي ُتعزز من جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية.

المنتدى الاقتصادي

خلال لقاء معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع سعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحث الجانبان مستجدات المبادرات المشتركة القائمة بين الجانبين. كما تناول اللقاء التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي على الصعيدين الإقليمي والدولي والفرص والتحديات المطروحة، وسبل تنمية مزيد من الشراكات الإقليمية التي تخدم التوجهات المستقبلية وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

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