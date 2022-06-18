«دو» تطلق خدمة أرقام الـ«هاشتاغ» لعملائها في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، سلسلة من أرقام الهاشتاغ المميزة المعروفة بـ «#Tag»، التي جرى تصميمها لمنح العملاء مستوى عالياً من التميز.

حيث سيتمكن عملاء دو من خلال هذه الخدمة ربط أرقامهم الخاصة برقم هاشتاغ مميز خاص بهم لتسهيل عملية الاتصال بهم. وتوفر دو خلال المرحلة الأولى من المزادات، التي ستنظمها على هذه الأرقام المميزة، مجموعة من أرقام الهاشتاغ المتاحة للمشتركين الحاليين في باقات الدفع الآجل.

وسيتم تنظيم المزادات بالتعاون مع «أون لاين للمزادات»، وسيكون لكل رقم من أرقام الهاشتاغ من خانتين أو ثلاث خانات عرض سعر ابتدائي خاص به.

وبمجرد فوز العميل بالمزايدة على أي من الأرقام الحصرية، يمكن للمتصلين التواصل معه عن طريق طلب رقم الهاشتاغ الخاص به بدلاً من طلب وتسجيل رقمه الاعتيادي. ويمكن استخدام هذه الأرقام محلياً فقط ولا يمكن استخدامها في التجوال الدولي أو للعملاء الذين يتصلون من أرقام دولية. ويمكن للعملاء المشاركة بالمزاد عبر الإنترنت من خلال الموقع www.onlineauction.ae .

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