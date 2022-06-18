29 % نمو قطاع الأغذية والمشروبات في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان اللقاء المشترك لمجموعة عمل الأغذية والمشروبات، بهدف مناقشة واقع ومستقبل قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارة وبحث فرص التوسع بالتصدير ورصد الأسواق الخارجية لتحفيز وزيادة الإنتاج المحلي، والتعرف على التحديات المحتملة للقطاع وسبل وضع الحلول المقترحة، حيث بلغت نسبة نمو القطاع 29% خلال 2021 مقارنة بالعام 2020.

أدار اللقاء ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة عجمان، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية المشاركة «دائرة التنمية الاقتصادية ـ عجمان، دائرة البلدية والتخطيط ـ عجمان، منطقة عجمان الحرة» ومجموعة من أصحاب الأعمال والمنشآت العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات.

فرص وتحديات

وأكد ناصر الظفري أهمية اللقاء المشترك، مشيرا إلى أن الغرفة إلى رصد فرص وتحديات القطاع وسبل تنميته، وخصوصاً في ظل توجيهات مجلس إدارة غرفة عجمان بضرورة بحث فرص تطور قطاع الأغذية والمشروبات واستدامته بما يتواكب مع توجهات الدولة في الأمن الغذائي، وخصوصاً أن قطاع صناعات المنتجات الغذائية والمشروبات من القطاعات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

مساهمة القطاع

وأكد المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار أهمية قطاع الأغذية والمشروبات في إمارة عجمان ودوره في نمو اقتصاد الإمارة.

حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج الصناعي لإمارة عجمان 4% خلال العام 2021، وبنسبة نمو سنوية بلغت 29% مقارنة بالعام 2020.

ووصلت أعداد المصانع العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات خلال العام 2021 إلى 34 مصنعاً وبنسبة زيادة بلغت 6% عن 2020.

وتم استعراض خدمات الغرفة ومنها خدمات عضوية المنشآت الاقتصادية وخدمات شهادات المنشأ والتصديقات والخدمات القانونية وخدمات مركز عجمان للتوفيق والتحكيم.

كما اطلع الحضور على منصة «فرص» لتنمية الصادرات ودعم المنتجات المحلية، والتي توفرها الغرفة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، حيث توفر قاعدة بيانات ومعلومات تُمكن أصحاب الأعمال من اكتشاف أسواق جديدة .

واستعرضت الغرفة خريطة مشاركتها بالمعارض الخارجية، والتي استهلتها بالمشاركة في معرض ومؤتمر مصر للبترول بالقاهرة، والمشاركة الحالية في معرض Cosmetista بالدار البيضاء في المملكة المغربية بمشاركة نخبة من المصانع والمنشآت العاملة في الإمارة.

ودعت غرفة عجمان خلال اللقاء أصحاب الأعمال إلى التعرف على خطة المشاركات المقترحة في المعارض الخارجية خلال الفترة المقبلة والمعتمدة ضمن الخطة السنوية.

منصة «إشعار»

شهد اللقاء نقاشات وطرح أفكار لأصحاب الأعمال، ووجهت غرفة عجمان الدعوة لأصحاب الأعمال لمشاركة الأفكار والمقترحات والتحديات المحتملة مستقبلاً في منصة «إشعار» والمعنية برصد كل المقترحات والتحديات والقضايا التجارية التي تهم أعضائها على المستويين المحلي والاتحادي، ومن ثم دراستها ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً واتحادياً.

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