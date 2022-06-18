«المشرق» يتيح التسجيل الرقمي بالاكتتابات عبر تطبيق الهاتف المحمول

المصدر: دبي- البيان

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أعلن المشرق، أنه أصبح أول بنك يتيح إمكانية التسجيل الرقمي بالكامل في الاكتتابات العامة عبر تطبيق الهاتف المحمول .

حيث أصبح بإمكان عملاء البنك من الأفراد الحصول على رقم مستثمر (NIN)، وفتح حساب تداول لدى «المشرق للأوراق المالية»، والتسجيل رقمياً في الاكتتاب العام الأولي لمجموعة «تيكوم» والاكتتابات العامة الأُخرى المدرجة في سوق دبي المالي من خلال «تطبيق المشرق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول».

وسيتمكن عملاء البنك من المستثمرين الأفراد من الاستفادة من تجربة رقمية مميزة ستتيح لهم تسجيل اهتمامهم بالاكتتابات الأولية العامة المرتقبة، وتلقي البيانات المهمة حول تواريخ الإدراج، وأهم المعلومات عن الشركات، والطرق المختلفة للاشتراك، بالإضافة إلى إجراء المدفوعات مباشرة بلمسة واحدة.

خدمة في دقائق

وتتميز تجربة إدراج المستثمرين الجدد في هذه الخدمة بأنها خالية تماماً من المعاملات الورقية، ويمكن إكمالها في غضون دقائق قليلة، مما يتيح لهم تعزيز مساهمتهم في الاكتتاب العام الأولي في «تيكوم» بما يصل إلى 5 أضعاف، مع منح الموافقة الفورية رقمياً للعملاء المؤهلين.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: حرصاً من سوق دبي المالي لإطلاق مبادرات تضمن سهولة وصول المستثمرين إلى الفرص المتوفرة في السوق، ولارتباط المستثمرين بالتحول الرقمي يسر السوق الإعلان عن التعاون مع بنك المشرق والمشرق للأوراق المالية لإطلاق المنصة الرقمية الجديدة.

والذي يمنح المستثمرين الأفراد الفرصة لإصدار حساب تداول لتجربة التسجيل الرقمي بسهولة في الاكتتابات العامة الأولية القادمة، مما يؤدي لتنويع محفظتهم الاستثمارية.

جهود حثيثة

وقال فرناندو موريّو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: بالتماشي مع الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإمارات على كافة الصعد بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد، نشهد في وقتنا الحالي زخماً متنامياً لطرح المزيد من مؤسسات الدولة للاكتتاب العام على الجمهور، إذ تترقب دبي والإمارات بشكل عام إطلاق عدد من الاكتتابات العامة في المستقبل المنظور، ما سيمكّن الشركات المبتكرة من زيادة رؤوس أموالها وخلق المزيد من فرص العمل، والإسهام بالتالي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار وفرصه في الدولة. ونحن حريصون على دعم الأسواق المالية في الإمارات من خلال خدماتنا التي يتيحها تطبيق الهاتف المحمول.

تسهيلات

يقدم المشرق، لتسهيل مشاركة المستثمرين قبيل الاكتتاب العام الأولي المرتقب لشركة «تيكوم»؛ لعملائه الأفراد رقم مستثمر بسوق دبي المالي، ورقم حساب تداول في الوقت الحقيقي من خلال التعاون الاستراتيجي الذي تم إبرامه مؤخراً بين «المشرق للأوراق المالية» وهي ذراع الوساطة والأوراق المالية التابع لبنك المشرق، و«سوق دبي المالي».

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