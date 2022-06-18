200 مشارك بورشة عمل حول منصة «بُنى» للمدفوعات العربية

المصدر: ( أبوظبي- البيان)

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استقطبت ورشة عمل حول منصة «بُنى» للمدفوعات العربية أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات المدفوعات والخدمات المالية من المنطقة العربية وخارجها.

وتم الكشف خلال الورشة عن التفاصيل المتعلقة بخدمة تحويل العُملات وفق أسعار الصرف والتي تتحضر منصة «بُنى» للمدفوعات العربية لإطلاقها في النصف الثاني 2022.

وعقد صندوق النقد العربي ورشة عمل «عن بعد» لعرض تجربة البنوك الأكثر استخداماً لخدمات المدفوعات عبر الحدود التي توفرها منصة «بُنى» للمدفوعات العربية.

وتشهد منصة بُنى للمدفوعات العربية نمواً في عدد المؤسسات المالية المشاركة، ويترافق هذا النمو مع زيادة في عدد عُملات التسوية المستخدمة من قبل المؤسسات المالية المشاركة وارتفاعاً في حجم وقيمة المدفوعات التي يجري تسويتها عبر منصة بُنى للمدفوعات العربية.

وقال مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بٌنى للمدفوعات العربية):

تستهدف المنصة عبر خدماتها المبتكرة، توفير حلول متعددة للدفع عبر الحدود بالعُملات العربية والدولية. وأدرجنا في خطتنا لعام 2022 إطلاق خدمة تحويل العُملات بناءً على آلية الدفع المتزامن.

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