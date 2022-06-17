نمو كبير لإشغالات «البندر روتانا» خلال العطلات الصيفية

المصدر: دبي - البيان

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تشهد معدلات الإشغال في فندق «البندر روتانا»، ذي الخمس نجوم، الذي يتمتع بواجهة بحرية ذات إطلالة رائعة، نمواً كبيراً متوقعاً خلال العطلات الصيفية واحتفالات عيد الأضحى في دبي.

وقال أيمن عاشور، المدير العام لمجموعة البندر روتانا وأرجان من روتانا: إن أشهر الصيف تبدو واعدة، وإن لدى المجموعة قدراً هائلاً من التفاؤل بمستوى كبير من النمو في معدلات الإشغال، وبشكل أفضل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وعبّر عاشور عن فخر المجموعة، كونها تعمل في دبي وتقدم خدماتها فيها، حيث تولت دبي قيادة الطريق إلى انتعاش السياحة العالمية، على الرغم من الأوقات الصعبة التي واجهها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأضاف: لا يزال السياح من كل أرجاء العالم يفضلون دبي وجهة رئيسة لقضاء إجازتهم السنوية، ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة السياحة والتسويق التجاري والسلطات المعنية، التي أثبتت أن دبي هي المكان الأكثر أماناً والأفضل في التعامل مع الجائحة واحتوائها.

جدير بالذكر أن «البندر روتانا» قد أطلق أيضاً حملة جديدة بأسعار مغرية لهذا الصيف من خلال خصومات تقدر بـ 20% على معدل إيجار الغرفة العامة، مع عدم وجود قيود على مدة الإقامة، وتوفير سرير إضافي مجاني في جميع الغرف العائلية، إضافة إلى توفير الطعام والشراب مجاناً للأطفال دون الـ6 سنوات، وخصم 50% للأطفال حتى سن الـ12 عاماً.

ويستطيع نزلاء الفندق الاستمتاع بليلة بأجواء آسيوية جديدة كل يوم جمعة، حيث يقدم الفندق تشكيلة متنوعة من المأكولات والمشروبات الفريدة الشهية غير المحدودة، إلى جانب قنوات البث الحي والسوشي في مطعم Salt & Pepper داخل الفندق.

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