6.7 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 6.7 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1865 مبايعة بقيمة 4.82 مليارات درهم منها 213 مبايعة للأراضي بقيمة 1.03 مليار درهم و1652 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.8 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 161 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 301 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 160 مليون درهم بمنطقة السطوة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 176 مبايعة بقيمة 436 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 154 مبايعة بقيمة 431 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 160 مليون درهم.

وعلى صعيد تصرفات أمس، بلغت القيمة 801 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 257 مبايعة بقيمة 624.94 مليون درهم، منها 44 مبايعة للأراضي بقيمة 142.31 مليون درهم و213 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 482.63 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز