«مازيراتي» تطلق موقعها الإلكتروني المحدث

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مازيراتي عن تحديث موقعها الإلكتروني «www.maserati.com» وتزويده بمزايا وأقسام جديدة، لتبدأ به مرحلة جديدة من تجارب العملاء الرقمية.

ويمثل الموقع الإلكتروني الجديد خطوة أولى نحو تطوير تجربة رقمية متكاملة لعملاء مازيراتي، مدعومة بأدوات رقمية لدعم المبيعات تضمن لهم تجربة إلكترونية مخصصة.

ويتألف الموقع الإلكتروني من ثلاثة أقسام رئيسية، هي: الطرازات، والعلامات والمالكون. ويحظى قسم الطرازات بتصميم جديد ويوفر جميع المعلومات المتاحة حول طرازات مازيراتي وإضافاتها.

ويقدم قسم العلامات تجربة رقمية غامرة تركز على قيم علامة مازيراتي وتاريخها وأروع مزاياها. وتمثل صفحة قصص الجرأة مجلة تتضمن قصصاً واقعية مع بث مباشر لأحدث وأروع قصص مازيراتي وأخبارها وفعالياتها. وأخيراً، يضم الموقع قسم المالكون بمحتواه الغني الذي يرتبط مباشرة مع تطبيق Maserati Owner App ومع أداة مخصصة تستخدم تقنية الواقع المعزز.

جدير بالذكر أن تجارب العملاء الإلكترونية أسهمت في تغيير سلوكيات الشراء، لا سيما في قطاع المنتجات الفاخرة، حيث أصبحت الخدمات الرقمية عناصر أساسية في عملية الشراء. وحرصت مازيراتي على مواكبة ذلك من خلال جعل التقنيات الرقمية الركيزة الأساسية لتجربة البيع، بما يشمل توفير خدمات مثل مشروع OTO Retail project الجديد، الذي يمزج بين تجارب الشراء الإلكترونية والتقليدية. وتجمع العملية تطبيق Maserati Owner App مع تقنيات الواقع المعزز بما يضمن للعملاء تجربة مخصصة حتى قبل تسلم سياراتهم.

وتعتزم الشركة إضافة مزيد من المزايا الجديدة إلى الموقع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج OTO Retail. كما ستوفر لمالكي سيارات Folgore الكهربائية بالكامل مجموعة من أدوات الدعم المخصصة.

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