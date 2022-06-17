الأسهم المحلية تجذب 10.5 مليارات في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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جذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بلغت قيمتها 10.5 مليارات درهم على مدار 5 جلسات، منها 8.5 مليارات في أبوظبي، و2 مليار في دبي، وجرى تداول 2 مليار سهم موزعة بواقع 1.3 مليار في أبوظبي و723 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 86009 صفقات على مدار الأسبوع.

وتراجعت أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغط تراجع شبه جماعي القطاعات القيادية، حيث أغلق سوق دبي أمس على هبوط نسبته 0.55% ليغلق عند 3262 نقطة، كما تراجع سوق أبوظبي أمس بنسبة 0.57% ليغلق عند 9390 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 3.4% ليغلق عند 3262 نقطة في ختام التعاملات، مقابل 3376 نقطة للأسبوع السابق ليفقد المؤشر 114 نقطة على مدار 5 جلسات، حيث خالف قطاع السلع الهبوط الجماعي للقطاعات القيادية وصعد بنسبة 87%، وهبط قطاع العقار 7% بضغط نزول «إعمار العقارية» 7.6%، و«الاتحاد العقارية» 12%، و«إعمار للتطوير» 2%، بينما صعد سهم «ديار» 21%.

كما تراجع قطاع البنوك 2% بضغط هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.4%، و«دبي الإسلامي» 4%، ونزل قطاع الاستثمار 7% مع تراجع «دبي للاستثمار» 6.7%، و«شعاع كابيتال» 7.2%، و«سوق دبي المالي» 8%.

كما هبط قطاع النقل 2% بنزول «أرامكس» 6%، و«الخليج للملاحة» 4%، بينما استقر «العربية للطيران» دون تغير يذكر. كما تراجعت أسهم قطاعات الخدمات 3.4% والاتصالات 1.5% والتأمين 1.5%، كما تراجع «ديوا» 0.4%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي الأسبوع الماضي مستقطباً 450 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 286 مليون درهم، ثم «ديوا» 258 مليون درهم. وحقق سهم «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع في سوق دبي الأسبوع الماضي بنسبة 100%، تلاه «ديار» 21%، ثم «الأغذية المتحدة» 12.5%، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 12%

وتراجع سوق أبوظبي 1.9% على مدار الأسبوع ليغلق عند 9390 نقطة في ختام التعاملات، مقابل 9578 نقطة الأسبوع الماضي، ليفقد المؤشر 188 نقطة على مدار 5 جلسات.

وفي القطاع المالي صعد «العالمية القابضة» 0.4 %، بينما تراجع «ملتيبلاي» 0.5%، و«الواحة كابيتال» 0.7% و«ألفا ظبي» 2%، في قطاع الطاقة صعد «أدنوك للحفر» 2.4%، بينما تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.9%، و«دانة غاز» 1.8%.

وفي قطاع البنوك تراجع «أبوظبي الإسلامي» 2.5 %، و«أبوظبي الأول» 3.5 %، و«أبوظبي التجاري» 4.7 %. وفي قطاع العقار نزل «الدار» 7.5%، و«رأس الخيمة العقارية» 5% و«إشراق» 4.9 %، وفي قطاع الاتصالات نزل سهم «اتصالات» 0.8%، بينما صعد سهم «الياه سات» 2.6%.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 1.7 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.3 مليار درهم، ثم «ملتيبلاي» مستقطباً نحو 733 مليون درهم.

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