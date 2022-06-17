«سي إن بي سي»: فطور دبي الأسطوري يتأقلم مع الأسبوع الجديد

المصدر: دبي - سيد صالح

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اشتهرت العديد من المطاعم الفاخرة وأيضاً الفنادق من فئة الخمسة نجوم في دبي بتقديم وجبة إفطار متأخرة «يبدأ موعد تقديمها من الساعة 12:30 ظهراً» في يوم عطلة نهاية العمل عندما كان الجمعة.

وذلك قبل التعديل الذي أجرته حكومة الإمارات على أسبوع العمل منذ مطلع العام الجاري.

وقد اكتسبت وجبة الإفطار المتأخر هذه في دبي شهرة عارمة بين مختلف الأوساط المهنية في الإمارة، وبصفة خاصة القادمين من خلفيات غربية.

وذلك كون هذه الوجبة تعكس كل مظاهر الفخامة التي لطالما اقترنت بدبي. وكانت الوجبة تُقدّم غالباً بنظام البوفيه المفتوح وتشمل باقة من أطيب وأرقى أصناف المأكولات والمشروبات.

وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية أمس عن وجبة الإفطار المتأخر في دبي، فإن الوجبة نالت قدراً من الشهرة إلى الحد الذي وصفها التقرير بــ «الأسطورية».

وأفاد التقرير أنه بعد التعديل في أسبوع العمل بالدولة، حرصت مطاعم وفنادق دبي الفاخرة على تغيير موعد تقديمها لهذه الوجبة، ليتناسب مع أسبوع العمل الجديد، فصار يوم تقديمها هو السبت، بدلاً من الجمعة.

وأوضح التقرير أن حرص مطاعم وفنادق دبي على تقديم وجبة الفطور المُتأخر في موعد جديد ينبع من حرصها على عدم فقدان هذه المزية التي كانت تجلب لها أعداداً هائلة في الروّاد للاستمتاع بوجبة الفطور المتأخرة الأسطورية في دبي، خصوصاً وأن المطاعم والفنادق ترغب بتعزيز استفادتها من حالة الانتعاش السياحي السائدة حالياً في دبي بسبب نجاحها في التعامل ببراعة مع جائحة «كوفيد 19».

وأكّد التقرير أن جهود المطاعم والفنادق الفاخرة في دبي فيما يتعلق بالحفاظ على وجبة الفطور المتأخرة قد أتت بثمارها المرجوة، وبات العديد من الرواد متأقلمين مع الموعد الجديد لتقديم الوجبة.

وتضمن التقرير تصريحات لبعض الأجانب المقيمين بدبي، ومنهم الأمريكي ديفيد تولي، رئيس قسم الإعلام بإحدى الجامعات في دبي، والذي قال: «لا أعتقد أن الناس في دبي بحاجة إلى أدنى تشجيع للعودة إلى تناول وجبة الفطور المتأخرة في المطاعم بعد تغيير أسبوع العمل».

وأضاف: «سكان دبي لا يستطيعون قول لا لبوفيه طعم فاخر، ولا يمكن للجائحة أن تُدمر عادة مكتسبة عبر زمن طويل، ولا يستطيع شيء أن ينال من شعبية وجبة الفطور المتأخرة في دبي».

وتعني وجبة الفطور المتأخرة وجبة تجمع في خصائصها ومكوناتها بين وجبتي الإفطار والغداء، وتُقدّم في منتصف التوقيت بين المواعيد التقليدية المُعتادة للوجبتين.

وتعني وجبة الفطور المتأخرة بالإنجليزية «brunch»، وهو لفظ مركب يتكون من النصف الأول من كلمة «breakfast»، وتعني بالإنجليزية إفطار، وكلمة «lunch»، وتعني بالإنجليزية غداء.

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