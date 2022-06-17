«ريلمي برو 9+» أول هاتف ذكي متوسط بمستشعر كاميرا فائق

المصدر: دبي - البيان

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يتميز هاتف «ريلمي برو 9+» بأنه أول هاتف ذكي من الفئة المتوسطة يتم تزويده بمستشعر الصور Sony IMX766 وهو المستخدم نفسه في هواتف رائدة مثل «ون بلس 9 برو» و«أوبو فايند إكس 3 برو»، والتي يصل سعرها إلى ضعف سعر هاتف «ريلمي» الجديد.

كما تم تزويد الهاتف بنظام التثبيت المزدوج OIS+EIS، ومحرك الذكاء الاصطناعي 3.0 لتقليل الضوضاء في الصور وتوفير جودة للصورة في فئته والتي يمكن مقارنتها بالهواتف الرائدة المتميزة، وفقاً لاختبارات نظام الكاميرا.

وتتكون كاميرات «ريلمي برو 9+» الثلاث من كاميرا أساسية بقوة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/1.79 مستشعر OV64B، أما الكاميرا الثانية فتأتي بقوة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة. وتأتي الكاميرا الثالثة بقوة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع هاتف «ريلمي برو 9+» بمعالج Dimensity 920 من «ميديا تك» والداعم لتقنية الاتصال بالجيل الخامس لأداء تنافسي في فئته وتصفح انسيابي للإنترنت. ويوفر المعالج قدرة كبيرة للهاتف أثناء لعب الألعاب المتطلبة مثل «بابجي» و«فري فاير».

ويدعم الهاتف التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطاراً في الثانية الواحدة، كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطاراً في الثانية.

كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطاراً في الثانية، كما يدعم تصوير الحركة البطيئة بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 و480 إطاراً في الثانية، كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 240 و960 إطاراً في الثانية. وأما ذاكرة التخزين فهي 256 ميجابايت يدعمها في ذلك 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

شاشة رائدة

وتدخل شاشة الهاتف كذلك في فريق الهواتف الرائدة. فهي شاشة مصنعة من مادة Super AMOLED تدعم معدل تحديث عالٍ يبلغ 90 هرتز، مما يوفر ألواناً رائعة وشاشة سلسة بشكلٍ مميز جذاب، مع مستشعر بصمات الأصابع المدمج والذي يمكنه اكتشاف معدل ضربات القلب. وتوفر الشاشة خاصية العرض المستمر Always On مع قدرة كبيرة على تخصيص الألوان والعرض.

تصميم عالي الجودة

وتم تصميم «ريلمي 9 برو+» بواسطة realme Design Studio بثلاثة ألوان مختلفة، مما يقدم تصميماً جديداً ومتغيراً لألوان الهاتف، وهو ما يعد نقلة في مجال صناعة الهواتف الذكية من خلال تقنية Light Shift Design، بالإضافة إلى نظام الصوت المزدوج مع خاصية دولبي أتموس، ومحرك خطي على محور X-axis وشاحن عالي السرعة بقوة 60 واط، مما يمكن هاتف «ريلمي 9 برو+» من تقديم تجربة رائعة للمستخدمين.

ويأتي «ريلمي 9 برو+» الجديد أو «بطل ريلمي» كما يطلق عليه، بوزن 195 غراماً، أما أبعاده فتتراوح بين 164.3 و75.6 و8.5 ملليمترات بألوان أخضر وأسود وأزرق، ومساحة التخزين الخاصة به هي 128 غيغا مع 6 غيغا رام.

تعاون فريد

وقد تعاونت «ريلمي» مع «فري فاير» Free Fire، إحدى أشهر ألعاب الأجهزة المحمولة في العالم، وهي اللعبة الأكثر تحميلاً في العالم خلال عام 2019، في تصميم هواتف «ريلمي برو 9 +» بشكلٍ مشترك مع توفير المزيد من الخاصيات المميزة.

ويأتي الهاتف الذكي «ريلمي 9 برو +» مع مكبر صوت استيريو مزدوج مع «دولبي أتموس» يقدم صوتاً ممتازاً وعالي الجودة قياساً بالمنافسين. وشاشة Ultra Smooth مع معدل تحديث عالٍ.

الشحن والبطارية

ويدعم الهاتف بطارية ليثيوم بقوة 4500 ملي أمبير مع شاحن سريع بقوة 60 واط لتوفير سرعة في الشحن بنسبة 100% في 44 دقيقة فقط.

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