"الوطنية للسياحة والفنادق" تسمح بتملك الأجانب حتى 49% من أسهمها

المصدر: وام

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أعلنت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق حصولها على جميع الموافقات المطلوبة من كافة الجهات ذات الصلة لتعديل المادة /7/ من النظام الأساسي.

وذكرت الشركة في بيان اليوم، أن المادة بعد التعديل ستسمح لغير المواطنين بتملك حتى 49% من أسهم الشركة.

ووفق البيان، ستكون المادة بعد التعديل: "جميع أسهم الشركة اسمية ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان من مواطني دولة الإمارات أو غير مواطنيها تملك أي من أسهم الشركة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على 49% من رأس مال الشركة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للفنادق، أن هذه الخطوة تعتبر إضافة نوعية لخدمة المساهمين ودعم الاقتصاد وجذب غير المواطنين للاستثمار بالدولة في ظل ما تشهده الإمارات من بيئة استثمارية متميزة في الكثير من المجالات ومالديها من قدرة تنافسية عالمية.

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