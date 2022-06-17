10 مزايا تنافسية للمستثمرين.. "تيكوم" إضافة نوعية لسوق دبي المالي العالمي

المصدر: وام

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بدأ أمس الاكتتاب في الطرح العام الأولي العالمي لمجموعة "تيكوم"، التابعة لدبي القابضة، في سوق دبي المالي، وذلك في إطار دعم استراتيجية لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي الساعية إلى إدراج مجموعة من كبرى الشركات الحكومية وشبه الحكومية الناجحة في الأسواق المالية، بهدف مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة لتصل إلى 3 تريليونات درهم خلال الفترة المقبلة.

وأدرجت مجموعة تيكوم والتي تدير 10 مجمعات أعمال متخصصة في العديد من القطاعات الحيوية، جزءا من أسهمها العادية في سوق دبي المالي يبلغ 625 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة.

ورسّخت مجموعة "تيكوم" مكانتها الرائدة في مجال مجمعات الأعمال الحيوي في دبي، وتتمتع بموقع يؤهلها لتحقيق استفادة كبرى من الفرص الاقتصادية المتاحة خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية اعتماداً على مجموعة من العوامل التي يأتي في مقدمتها حالة النمو التي تشهدها دبي ودولة الإمارات في مختلف القطاعات.

تمتلك وتشغّل محفظة أصول عقارية متميزة ذات جودة ومرونة عالية، في مواقع استراتيجية مهمة في إمارة دبي، وتوفّر بيئات عمل تنافسية تركز على سهولة مزاولة الأعمال ضمن أطر تنظيمية جاذبة ومدعومة بخدمات ذات قيمة مضافة وتمتلك قاعدة متنامية ومتنوعة من أهم الشركات العالمية والإقليمية، وتجمعها بهم علاقات استراتيجية طويلة الأجل.

وتتمتع المجموعة بوضع مالي قوي ومستقر وميزانية عمومية مدعومة بمحفظة قوية تدر عائدات وتدفقات نقدية مستقرة وعالية الجودة وذلك بالاعتماد على فريق إداري من المتخصصين وأصحاب الخبرة ونموذج تشغيلي يتبنى أعلى معايير الحوكمة والاستدامة.

وتستفيد المجموعة من ارتباطها بدبي القابضة التي تتمتع بمكانة مرموقة في دبي وكفاءة تشغيلية عالية حيث تعد "تيكوم" الذراع الرئيس للتطوير التجاري وتأجير العقارات التابع لدبي القابضة، وخلال الفترة من 2021 وانتهاءً بالربع الأول من العام 2022، حقّقت "تيكوم" إنجازات مهمة تمثلت في افتتاح مقرات إقليمية لشركات عالمية كبرى، ومبانٍ مخصصة لجامعات ومؤسسات أكاديمية بارزة، ومراكز للبحث والتطوير.

وتتضمن مجمعات الأعمال مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للتعهيد، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الصناعية.

وتستضيف المجموعة المقرات الإقليمية لعدد كبير من الشركات البالغ عددها أكثر من 7,800 شركة، من بينها أسماء عالمية مثل: "جوجل"، و"سي. إن. إن"، و"يونيلفر"​ إلى جانب آلاف الشركات الناشئة والمتوسطة، يعمل بها ويديرها مجموعة من الكوادر الإبداعية ورواد الأعمال يتخطى عددهم 100 ألف موظف ومتخصص من المواهب وروّاد الأعمال.

وبحسب نشرة الطرح، بدأت فترة اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المعفى ابتداء من أمس الموافق 16 يونيو الجاري على أن تنتهي في 24 يونيو 2022، فيما بدأت فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات أمس 16 يونيو وتنتهي في 23 يونيو 2022.

وتعتزم مجموعة تيكوم اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية حيث ستقوم بدفع توزيعات أرباح نقدية بعد الطرح العالمي وذلك في شهري أكتوبر وأبريل من كل عام، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتتوقّع المجموعة توزيع أرباح نقدية إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة وحتى أكتوبر 2025، أي بنسبة سنوية تتراوح من 6% إلى 6.5%. وتعتمد قدرة الشركة على توزع الأرباح النقدية على عدد من العوامل، بما فيها توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية، وظروف السوق.

ومن المتوقع إتمام عملية الطرح العالمي وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي "الإدراج" في 5 يوليو 2022 وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات.

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