«تيكوم»: النطاق السعري لسهم الطرح 2.46 - 2.67 درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة تيكوم التابعة لدبي القابضة أمس النطاق السعري لسهم الطرح، وبدء فترة الاكتتاب العام الأولي بسوق دبي المالي. وتمتلك المجموعة وتدير وتشغّل 10 مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، وتعد مساهماً أساسياً في تنمية القطاعات القائمة على المعرفة في دبي.

وبدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في الإمارات أمس، وتنتهي في 23 يونيو للأفراد، بينما ستنتهي للمستثمرين المؤهلين في 24 يونيو. وتم تحديد النطاق السعري لسهم الاكتتاب بين 2.46 درهم و2.67 درهم للسهم الواحد. وتتم إتاحة 625 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة، مع احتفاظ دبي القابضة لإدارة الأصول «دي إتش إيه إم»، المساهم البائع، بحق زيادة حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لقوانين الإمارات وبموجب حصولها على الموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة إجمالي الطرح العالمي بين 1.5 مليار درهم (419 مليون دولار) و1.7 مليار درهم (454 مليون دولار)، فيما ستتراوح القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج بين 12.3 مليار درهم (3.4 مليارات دولار)، و13.4 مليار درهم تقريباً (3.6 مليارات دولار). وتتوقع «تيكوم» توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة ٨٠٠ مليون درهم، وبناء على ذلك سيكون عائد توزيعات الأرباح بين ٦-٦.٥% سنوياً، علماً بأن الاكتتاب متاح للمكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، وموظفي مجموعة دبي القابضة المؤهلين، وذلك ضمن اكتتاب الأفراد في الإمارات، وكذلك للمستثمرين المحترفين، والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها الإمارات كجزء من اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المُعفى.

ومن المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها بسوق دبي المالي في 5 يوليو، اعتماداً على ظروف السوق وموافقات الجهات التنظيمية المعنية بالإمارات، بما في ذلك الموافقة على إدراج وتداول أسهم المجموعة في سوق دبي المالي.

وتتوفر تفاصيل الطرح العالمي في ما يخص المكتتبين الأفراد في الإمارات في نشرة الاكتتاب باللغة العربية، أما في ما يخص اكتتاب المستثمرين المؤهلين، فتتوفر التفاصيل في مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية. كما تتوفر نشرة الاكتتاب بالإمارات ومذكرة الطرح الدولية عبر الموقع الإلكتروني ipo.tecomgroup.ae. وعُيّنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، ومورجان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بي إل سي، ويو بي إس إيه جي فرع لندن، منسقين عالميين مشتركين ومديري السجل المشتركين، كما عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، بالإضافة إلى بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي، كبنوك تلقي الاكتتاب.

وفي 15 يونيو، أبرمت مجموعة تيكوم اتفاقيات استثمار أساسي مع «صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي» و«شمال القابضة»، اللذين التزما باستثمار ما مجموعه 283.75 مليون درهم (نحو 77.25 مليون دولار) في الطرح العام للمجموعة، وذلك بناءً على سعر الطرح النهائي، وستخضع الأسهم المملوكة لكلا المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، عقب إدراج الشركة.

و«شمال القابضة» هي شركة استثمارية مقرها دبي تدير محفظة من الاستثمارات المتنوعة المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي لبناء اقتصاد وطني قوي.

صندوق الاستثمار

عقب إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات في سوق دبي المالي، تم إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي ليكون بمثابة مستثمر استراتيجي يركز على استثمارات طويلة الأجل في الاكتتابات العامة الأولية في دبي، وهو محفظة منفصلة من بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، أحد أكبر وأعرق مديري الأصول في الشرق الأوسط.

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