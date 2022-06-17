1.2 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 442 مبايعة بقيمة 917.85 مليون درهم منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 101.82 مليون درهم، و410 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 816.03 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم، وتلتها منطقة المزهر الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم.

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